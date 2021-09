デュア・リパ、80～90年代日本アニメ風MV「Levitating」公開

デュア・リパが、最新アルバム『Future Nostalgia』より収録曲「Levitating」のMVを公開した。

本MVは、日本のアニメーション・チームであるNOSTALOOKがアニメーション制作を担当。デュアのアニメMVを日本人クリエイターが手がけたのは初となる。

関連記事:ソウルとディスコの未来を先取りするUK本格派、ジャングルの卓越した音楽センスを考察

アニメーションでは、デュアが愛車を駆って地球を飛び出し、銀河系の各惑星を巡る宇宙ツアー「Future Nostalgia Tour」へ。初めに『Future Nostalgia』のアートワークに必ず登場し、アルバムを象徴する「月(Moon)」にてコンサートを実施するストーリーになっている。

デュア・リパは、以前から「日本の文化が大好き」と公言しており、大好きな日本のアニメについてソーシャル・ポストしたり、2019年に来日した際のオフ映像「Dua in Japan Official Video」を日本向けに公開した。

デュア・リパ

CD購入/ダウンロード/ストリーミング:https://DuaLipaJP.lnk.to/FN_TMEPu

=収録曲=

1. Future Nostalgia / フューチャー・ノスタルジア

2. Dont Start Now / ドント・スタート・ナウ

3. Cool / クール

4. Physical / フィジカル

5. Levitating / レヴィテイティング

6. Pretty Please / プリティー・プリーズ

7. Hallucinate / ハルシネイト

8. Love Again / ラヴ・アゲイン

9. Break My Heart / ブレイク・マイ・ハート

10. Good In Bed / グッド・イン・ベッド

11. Boys Will Be Boys / ボーイズ・ウィル・ビー・ボーイズ

12. Fever / フィーバー

13. Were Good / ウィー・アー・グッド

14. Prisoner(feat. Dua Lipa) / プリズナー(feat. デュア・リパ)

15. If It Aint Me / イフ・イット・エイント・ミ―

16. That Kind Of Woman / ザット・カインド・オブ・ウーマン

17. Not My Problem (feat. JID) / ノット・マイ・プロブレム(feat. JID)

18. Levitating (feat. DaBaby) / レヴィテイティング (feat. DaBaby)

19. UN DIA (ONE DAY) (Feat. Tainy) / ウン・ディア(ワン・デイ)(feat. Tainy)