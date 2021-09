アイナ・ジ・エンド「1人で聴いてみてください」新曲『ペチカの夜』初オンエア

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月20日リリースのデジタルEP『BORN SICK』に収録される新曲「ペチカの夜」を初オンエアし、楽曲制作時の心境を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」9月13日(月)放送分)アイナ:今日はちょっとドキドキしています。私アイナ・ジ・エンドは、9月20日に4曲入りの EP『BORN SICK』を配信リリース致します! イエーイ!(笑)。そのEPの中から、「ペチカの夜」という曲を、今から初オンエアしたいと思っております。この曲は、6月7月あたりにできた曲なんですけど……(そのころ)ものすごく現実逃避したくなったんです。現実逃避って悪いイメージがあるかもしれないけど、全然悪いものじゃないなぁって。人はやっぱり休まなきゃいけない、次に進むために……そんな気持ちで作ってみました。今日、アイナLOCKS! で生徒(リスナー)のみんなに聴いていただけることが嬉しいし、最初にここで流してもらえるのがめちゃめちゃ幸せです。1人で聴いてみてください。――ここで、「ペチカの夜」オンエアアイナ:「ペチカの夜」を聴いていただいて、ちょっと泣きそうになりました。よかったらまた「ペチカの夜」を聴いて、1人で過ごせないときは、アイナLOCKS! を思い出してくれたら嬉しいなと思います。そして、『AiNA THE END Solo Tour "THE ZOMBIE"』も、(10月から)開催することが決まりました! 精一杯やります! よかったら来てください!楽曲リリースやソロツアーについての詳細は、オフィシャルサイト(https://www.ainatheend.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/