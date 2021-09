2022年は『すみっコぐらし』10周年♪ 周年ロゴマークを発表

サンエックスは、2022年に10周年を迎えるキャラクター『すみっコぐらし』の10周年ロゴマークを発表した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了。多くの方に支持され、『すみっコぐらし』は2022年に10周年を迎える。

そんな『すみっコぐらし』の10年間の "ありがとう" をぎゅぎゅっとつめこんだ、お祝いロゴがお披露目! しろくま、ぺんぎん? など、お馴染みのすみっコたちが "0" のなかにぎゅっと収められたロゴとなっている。

これら周年ロゴマークは、商品やポスター、チラシなどに掲載予定。このほかにも10周年アートワークが登場するとのことで、続報を楽しみに待ちたい。

来年はたくさんの "ありがとう" を多くのファンに伝えられるよう、周年ロゴとともに、すみっコぐらしがいろいろなところへ登場するようだ。日々の生活の中で、10周年ロゴマークを探してみて。

