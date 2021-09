大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、カプコンが展開するネイチャーアドベンチャーゲーム『大神』の世界観や主人公「アマテラス」をモチーフにしたネックレス1種類を9月13日(月)~10月11日(月)の期間に予約受付を行なう。

2006年にPlayStation(R)2で発売された『大神』。日本画のような美しいグラフィックと心温まるストーリー、胸踊る冒険で大きな反響を呼んだ。

このたびの新作は、ネックレスのデザインおよび造形監修を『大神』のキャラクターデザインを担当した「吉村健一郎」氏が担当。熟練したジュエリー職人が細部までこだわり製作し、透かし模様で『大神』の世界観や「アマテラス」をデザインした華やかなネックレスとなっている。

本商品はユートレジャー コンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップで現在予約受付中だ。

