不二家の新CM「不二家LOOK たのしめルック!」編と「不二家洋菓子店 素材って、愛だ。」編にSnow Manが出演する。

不二家は「Smile Switch」をテーマにチョコレート「ルック」とケーキの共同プロモーションを展開中。今回の新CMはこれらの商材をアピールしたもので、「不二家LOOK たのしめルック!」編では、Snow Manのメンバー9人が3人ずつに分かれて「#ゴーゴー with LOOK」「#ほのぼの with LOOK」「#ドキドキ with LOOK」の3シーンを撮影した。中でも宮舘涼太が「俺、ミルク!」と言いながらルックを食べるシーンは、共演した岩本照と渡辺翔太も大絶賛。宮舘は「普段から食べている甲斐がありましたね」と撮影の手応えを語った。

「不二家洋菓子店 素材って、愛だ。」編では、日常のさまざまなシチュエーションでSnow Manのメンバーが不二家のケーキを食べるシーンで構成されている。向井康二は大のミルクレープ好きだと明かし、ミルクレープを一番上の層から1枚ずつはがすようにして食べる“1枚食べ”や、何段かごとにずらすようにフォークでカットする“階段食べ”、フォークをくるくると回してロール状にして食べる“ロール食べ”の3種類を紹介し、CMでは向かいの“1枚食べ”の映像が採用されている。

なおCMは明日9月14日(火)より全国でオンエアされる。