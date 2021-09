J2リーグ第29節が11日と12日に行われた。

ジュビロ磐田は敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦。前半アディショナルタイムにPKを決められて千葉の先制を許したが、65分に相手のクリアミスから小川大貴がネットを揺らして追いつく。磐田は83分、高野遼の折り返しをルキアンが押し込み逆転すると、終了間際にもルキアンが追加点。磐田は3-1の逆転勝利で首位をキープした。

ミッドウィークの第25節延期分・松本山雅FC戦で痛恨のドローに終わり、首位復帰のチャンスを逃した京都サンガF.C.。FC琉球との上位対決でも、16分に先制を許して追いかける展開となる。それでも、京都は41分にピーター・ウタカのPKで追いつくと、後半アディショナルタイム3分に白井康介のクロスにイスマイラが合わせて逆転成功。2-1の勝利で3試合ぶりの白星となった。

アルビレックス新潟とモンテディオ山形の上位対決は、10分に谷口海斗の得点で新潟が先制。それでも山形は35分、ヴィニシウス・アラウージョが試合を振り出しに戻すと、61分に山田康太が逆転ゴールをマーク。リードを守り切って2-1で勝利した山形は4試合ぶりの勝利を収めた。

FC町田ゼルビアはレノファ山口FCと対戦し、84分にドゥドゥが挙げた1点で勝利。町田は3連勝で4位に浮上した。ヴァンフォーレ甲府はザスパクサツ群馬を3-0で下し、2連勝で5位につけている。

栃木SCは73分に柳育崇が挙げた1点を守り切ってファジアーノ岡山を下し、3連勝を収めた。東京ヴェルディは松本を2-0で下し、9試合ぶり白星。松本は5戦未勝利となった。ギラヴァンツ北九州はツエーゲン金沢を1-0で下して3試合ぶり白星を収め、金沢は10戦未勝利となった。

大宮アルディージャと愛媛FCの下位直接対決は、6分に大宮が先制。しかし愛媛は38分に追いつくと、42分に逆転。ビハインドで折り返した大宮は58分、ラッキーな形でのオウンゴールで同点に。62分には愛媛が勝ち越すが、大宮は66分に再び試合を振り出しに戻す。試合はこのまま3-3で終わった。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼9月11日(土)

水戸ホーリーホック 0-3 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 1-3 ジュビロ磐田

東京ヴェルディ 2-0 松本山雅FC

アルビレックス新潟 1-2 モンテディオ山形

京都サンガF.C. 2-1 FC琉球

ファジアーノ岡山 0-1 栃木SC

レノファ山口FC 0-1 FC町田ゼルビア

ギラヴァンツ北九州 1-0 ツエーゲン金沢

V・ファーレン長崎 0-0 SC相模原

▼9月12日(日)

ザスパクサツ群馬 0-3 ヴァンフォーレ甲府

愛媛FC 3-3 大宮アルディージャ

■順位表

1位 磐田(勝ち点62/得失点差+21)

2位 京都(勝ち点61/得失点差+22)

3位 新潟(勝ち点51/得失点差+20)

4位 町田(勝ち点51/得失点差+20)

5位 甲府(勝ち点51/得失点差+18)

6位 琉球(勝ち点51/得失点差+14)

7位 山形(勝ち点49/得失点差+13)※1試合未消化

8位 長崎(勝ち点48/得失点差+6)※1試合未消化

9位 水戸(勝ち点40/得失点差+7)

10位 東京V(勝ち点40/得失点差-5)

11位 秋田(勝ち点37/得失点差-1)

12位 千葉(勝ち点37/得失点差-1)

13位 岡山(勝ち点35/得失点差-2)

14位 栃木(勝ち点32/得失点差-7)

15位 山口(勝ち点29/得失点差-12)※1試合未消化

16位 群馬(勝ち点29/得失点差-15)

17位 北九州(勝ち点28/得失点差-17)

18位 大宮(勝ち点27/得失点差-5)

19位 金沢(勝ち点27/得失点差-13)※1試合未消化

20位 愛媛(勝ち点26/得失点差-19)

21位 松本(勝ち点26/得失点差-27)

22位 相模原(勝ち点25/得失点差-17)

■今後の対戦カード

▼9月14日(火)

19:00 長崎 vs 山形(第25節延期分)

19:00 山口 vs 金沢(第25節延期分)

▼9月18日(土)

18:00 栃木 vs 水戸

18:00 千葉 vs 愛媛

18:00 甲府 vs 大宮

19:00 山形 vs 京都

19:00 町田 vs 長崎

19:00 磐田 vs 岡山

19:00 琉球 vs 群馬

▼9月19日(日)

15:00 秋田 vs 北九州

17:00 相模原 vs 山口

18:00 東京V vs 新潟

19:00 金沢 vs 松本