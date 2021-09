11日と12日に明治安田生命J3リーグ第18節が行われた。

前節2位に浮上した福島ユナイテッドFCは、ホームでアスルクラロ沼津と対戦。FW樋口寛規のゴールで前半を1点リードで折り返すと、迎えた後半には失点を許しながらもオウンゴールで再びリードを奪い、2-1で勝利を収めた。これで福島は4連勝を手にしている。

福島と勝ち点で並んでいた3位のカターレ富山は、AC長野パルセイロとの一戦を迎えた。前半にMF姫野宥弥の2ゴールとFW吉平翼のゴールで3点のリードを奪う。後半は互いに得点を奪えなかったものの、そのまま富山が3-0で快勝を収めた。

4位のいわてグルージャ盛岡は、アウェイで鹿児島ユナイテッドFCと対戦。開始9分にMF増田隼司のゴールで幸先よく先制した岩手は、後半にMF西田恵のゴールでリードを2点に広げる。その後、試合終盤に失点を許したが、1-2で岩手が勝利を手にした。

これらの結果を受け、今節は前節終了時点で首位に立ったロアッソ熊本の試合がなかったため、上位チームが変動。富山と福島は勝ち点で並びながらも、得失点差で富山が首位、福島が2位。そして岩手が3位に浮上した。

第18節の試合結果と順位表、また第19節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

FC岐阜 0-3 ガイナーレ鳥取

カターレ富山 3-0 AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC 1-2 いわてグルージャ盛岡

福島ユナイテッドFC 2-1 アスルクラロ沼津

カマタマーレ讃岐 0-1 ヴァンラーレ八戸

テゲバジャーロ宮崎 1-1 Y.S.C.C.横浜

FC今治 4-3 藤枝MYFC

■順位表

1位 富山(勝ち点32/得失点差+9)

2位 福島(勝ち点32/得失点差+7)

3位 岩手(勝ち点31/得失点差+8)

4位 熊本(勝ち点30/得失点差+7)

5位 岐阜(勝ち点28/得失点差+4)

6位 宮崎(勝ち点28/得失点差+3)

7位 八戸(勝ち点26/得失点差+4)

8位 長野(勝ち点24/得失点差+9)

9位 鹿児島(勝ち点22/得失点差0)

10位 沼津(勝ち点18/得失点差−6)

11位 藤枝(勝ち点17/得失点差−3)

12位 YS横浜(勝ち点17/得失点差−7)

13位 今治(勝ち点15/得失点差−4)

14位 鳥取(勝ち点14/得失点差−16)

15位 讃岐(勝ち点13/得失点差−15)

■第19節の対戦カード

▼9月18日(土)

13:00 YS横浜 vs 今治

19:00 八戸 vs 富山

19:00 鳥取 vs 鹿児島

▼9月19日(日)

13:00 藤枝 vs 福島

15:00 沼津 vs 讃岐

17:00 岩手 vs 宮崎

18:00 長野 vs 熊本