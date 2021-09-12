MAPPA設立10周年を記念したオンリーショップ「『MAPPA 10th ANNIVERSARY Since2011』in アニメイト」の開催が決定。10月9日から24日まで愛知・アニメイト名古屋、11月6日から21日まで大阪・アニメイト大阪日本橋、11月27日から12月12日まで東京・アニメイト秋葉原本館で行われる。
「『MAPPA 10th ANNIVERSARY Since2011』in アニメイト」では、MAPPAがアニメーション制作を務めた「呪術廻戦」「『進撃の巨人』The Final Season」「ゾンビランドサガ リベンジ」「平穏世代の韋駄天達」「RE-MAIN」のグッズを用意。会場では等身大パネルや年表壁紙などが展示される。また応援店である北海道・アニメイト札幌、宮城・アニメイト仙台、神奈川・アニメイト横浜ビブレ、広島・アニメイト広島、福岡・アニメイト福岡パルコでは、オンリーショップで展開されるグッズの一部を10月9日から12月12日まで販売。アニメイト通販でも一部取扱われるとのことなので、詳細は後日の発表を待とう。
『MAPPA 10th ANNIVERSARY Since2011』in アニメイト」
会期：2021年10月9日（土）～10月24日（日）
会場：愛知県 アニメイト名古屋
会期：2021年11月6日（土）～11月21日（日）
会場：大阪府 アニメイト大阪日本橋
会期：2021年11月27日（土）～12月12日（日）
会場：東京都 アニメイト秋葉原本館