Wienners玉屋2060％「音楽を守るのは自分なんだよ！」新曲『GOD SAVE THE MUSIC』リリース

4人組パンクバンド・Wiennersのボーカルギター、玉屋2060%さんが、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議」にゲスト出演。8月27日に配信リリースされた新曲『GOD SAVE THE MUSIC』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:Wienners先生は、8月末にニューシングル『GOD SAVE THE MUSIC』をリリースされました! この世界をぶち破るような希望に満ちた曲でしたし、めちゃめちゃ最高でした!玉屋:ありがとうございます!こもり教頭:元々は、コロナで経営が困難になっていた、Wienners先生の故郷的ライブハウス"吉祥寺WARP"のために限定販売された曲ということなんですけど……?玉屋:そうなんですよ。去年(2020年)コロナで吉祥寺WARPが大変だっていう話を聞いて、その関係者3人ぐらいと一緒に、"コンピレーションアルバムを作って売ろう"と。コンピレーションアルバムに特典でCDを付けて通販で売って、そのお金を吉祥寺WARPに全額寄付しました。その中に、Wiennersの新曲としてこれを入れたんです。でも、そのときは本当に自粛期間中だったのでスタジオに入れなくて、メンバーとも会えなかったんです。初めてリモートで作曲して、1週間ぐらいで作ってそのまま入れた、という感じでした。こもり教頭:今の状況下ででき上がった楽曲でもある、ということですね。玉屋:はい。"今できることを"っていう感じでした。スタジオで鳴らして作ってなかったので、初めてライブでやったときは、やっぱり感動というか「鳴らせた!」みたいな気持ちよさがありましたね。さかた校長:改めて、この曲にはどういった思いがあるんですか?玉屋:メッセージというかライブでも言ってることなんですけど、自分の大切なものって自分で守って行かなきゃダメだな、って思っているんです。場所であれ、人であれ、時間であれ、好きなもの、趣味であれ……。例えば僕らは音楽が好きなのでライブハウスは大事な場所なんですけど、それを誰かに任せるんじゃなくて「俺が守るんだ!」っていう気持ちを、好きな人はみんな持っててほしいな、というか……。Wiennersのライブに来る人にも、「『Wienners』っていう音楽を守ってるという誇りを持ってくれ」っていつも言ってるんです。そういう意味で、コロナという大変な状況で「自分の大切な音楽というものを守るのは、あなたたちなんだよ!」「自分たちなんだよ!」という気持ちをグッと込めて作った曲ですね。