五十嵐大介と写真家のエバレット・ケネディ・ブラウンが参加する企画展「Iwate, the Last Frontier ー辺境に差す はじまりの光ー」が、10月2日から10日まで岩手・遠野ふるさと村、11月13日から21日まで岩手・いのちをつなぐ未来館にて開催される。

岩手の歴史や文化の魅力を発信するプロジェクト「Iwate, the Last Frontier」の主催による同展。会場では五十嵐がイラストを担当した、「遠野物語」の“旗屋の縫”をもとにしたオリジナルストーリー「Nui」や、エバレットが幕末の技法“湿板光画”で撮影した写真などが展示される。

また10月2日にはオープニングトークイベント「辺境の地でそれぞれの目に映る”光”とは」、11月21日にはクロージングトークイベント「自然と共に在る~縄文から続く岩手の精神性が世界に伝えるメッセージ~」を実施。前者には五十嵐、エバレット、「Iwate, the Last Frontier」の共同代表・富川岳氏が、後者にはエバレット、富川氏、「Iwate, the Last Frontier」の共同代表・久保竜太氏が話し手として参加する。トークイベントの参加には事前の申し込みが必要。オンライン配信にて視聴することもできる。

企画展「Iwate, the Last Frontier ー辺境に差す はじまりの光ー」

日時:2021年10月2日(土)~10月10日(日)9:00~17:00(水曜休)

場所:岩手県 遠野ふるさと村



日時:2021年11月13日(土)~11月21日(日)9:30~17:30(水曜休)

場所:岩手県 いのちをつなぐ未来館

オープニングトークイベント「辺境の地でそれぞれの目に映る”光”とは」

日時:2021年10月2日(土)13:30~15:00

会場:岩手県 遠野ふるさと村

出演:五十嵐大介、エバレット・ケネディ・ブラウン、富川岳(ITLF共同代表、「Nui」原作)

定員:30人(先着順)

クロージングトークイベント「自然と共に在る~縄文から続く岩手の精神性が世界に伝えるメッセージ~」

日時:2021年11月21日(日)13:30~15:00

会場:岩手県 いのちをつなぐ未来館

出演:久保竜太(ITLF共同代表)、エバレット・ケネディ・ブラウン、富川岳(ITLF共同代表、「Nui」原作)

定員:20人(先着順)