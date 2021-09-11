スマホゲーム『進撃の巨人Brave Order』発表！サイン色紙CPも！

アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作『進撃の巨人Brave Order』の制作が決定！ これにともない、2021年9月9日（木）よりティザーサイトを公開し、ゲームアプリ公式Twitterアカウントで記念キャンペーンが開始された。
『進撃の巨人Brave Order』の制作が発表された。本ゲームは、単行本世界累計発行部数1億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作。
本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かうことができる。
さらに、『進撃の巨人Brave Order』の制作を記念して、『進撃の巨人Brave Order』公式Twitterアカウント（@shingeki_bo）より、3週連続で豪華賞品が当たるフォロー＆RTキャンペーンが開催されることも決定した。
キャンペーン第2弾は2021年9月16日（木）〜2021年9月22日（水）23：59までで、賞品はエレン役梶裕貴、ミカサ役石川由依、アルミン役井上麻里奈、リヴァイ役神谷浩史、エルヴィン役小野大輔、ハンジ役朴璐美のサイン色紙を各1名ずつ6名様にプレゼント。
第3弾は2021年9月23日（木）〜2021年9月29日（水）23：59までの期間で開催され、賞品は『進撃の巨人』コミック全巻セット（1～34巻）が5名様にプレゼントされる。
参加方法はゲームアプリ公式Twitterアカウント（@shingeki_bo）をフォローして、キャンペーン情報に関するつぶやきをリツイートするだけ！
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