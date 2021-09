和久井健原作によるTVアニメ「東京リベンジャーズ」に登場する松野千冬、場地圭介をモチーフにしたリングネックレスが、U-TREASUREより発売される。

リングネックレスはどちらも、リングの表面に槌目のテクスチャーをデザインしたアイテム。「千冬ver.」には「I'll go buy you some.(買ってきますよ。)」、「場地ver.」には「We'll split it, Right?(半分コな?)」という、それぞれの印象的なセリフが内側に刻印された。

価格はシルバーが税込1万4300円、K10ホワイトゴールドが税込3万9600円。ユートレジャーコンセプトストア池袋、U-TREASUREのオンラインショップでは9月27日まで予約を受け付けており、12月29日頃より順次届けられる。

(c)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会