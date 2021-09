ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は10日(日本時間11日)、敵地でのヒューストン・アストロズ戦に「2番・投手」で投打二刀流出場。第1打席に44号先制本塁打を放った。







節目の2桁10勝目へ向け、まずは自らのバットで魅せた。



大谷は初回1死の第1打席、アストロズ先発フランバー・バルデス投手がフルカウントから投じた6球目、93.8マイル(約151キロ)シンカーを完璧に弾き返した。打球は弾丸ライナーでライトスタンドに飛び込むソロホームラン。打球速度115マイル(約185キロ)、飛距離368フィート(約112メートル)の一発で、自ら先制点を生み出した。









【動画】大谷翔平、”リアル二刀流”で44号先制ホームラン!

