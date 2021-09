『Obey Me！』悪魔7兄弟の天然石が光るロゴモチーフネックレス

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、女性向け恋愛ゲーム『Obey Me!』とコラボしたネックレス7種類を9月9日(木)~10月12日(火)の期間に予約受付を行なう。

『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

プレイヤーは危険で魅力的な7人の悪魔兄弟たちとチャットや電話でコミュニケーションをとったり、アルバイトをしたりと、魔界でのリアルな学生生活を思いっきり楽しむことができる。

このたびの新作は、Obey Me!のロゴをモチーフに、イケメン悪魔7兄弟それぞれをイメージした天然石をセンターに留めたロゴモチーフネックレス。宝石は、ルシファーはブルーサファイア、マモンがシトリン、レヴィアタンがオレンジサファイア、サタンがグリーンガーネット、アスモデウスがピンクトルマリン、ベルゼブブがガーネット、ベルフェゴールがアメシストだ。

本商品は10月12日(火)まで予約受付中、ユートレジャー コンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップでの取り扱いとなる。

>>>ネックレスデザインやストーン一覧を見る(写真4点)

(C)2019-2021 Obey Me! Official. All Rights Reserved.