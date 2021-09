SCANDAL 15周年ライブ「INVITATION」メンバーが使用した新楽器の話に言及

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月6日(月)の配信では、8月21日(土)に実施された「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』 at 大阪城ホール」をリスナーとともに振り返ります。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:8月21日(土)におこなわれた、「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』 at 大阪城ホール」。今週は、ライブ後初めての収録ということで、皆さんからたくさんいただいた感想メールをただひたすら読んでいきたいと思います。題して「MY INVITATION 〜2021年8月21日のこと」。TOMOMI:そのまんま。HARUNA:ちょっと真面目にね。それではさっそく。<リスナーからのメッセージ・fujippyさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。821のライブ、おつかれ様でした。ニューノーマルの時代で、できることに限りがあるなかで本当に満足しました、素敵なライブ、最高の夜をありがとうございました。参加できて幸せでした。SCANDALのライブ参戦は2015年1月からで、「いつかは城ホールで観たい!」という思いが叶いました。最初の参戦から年間20本前後のライブに参加してきて、今回の821で88本目になりました。アラフィフの自分としては、SCANDALのライブに100本参加したら「ライブ参加を引退」と思っているので、今回の城ホールに参加できて本当に嬉しかったです。ライブ自体は、ライブハウスでもアリーナでも、同じ様に最高のライブを見せてくれるSCANDALの魅力を改めて再確認しました。そんな素敵なライブで気になったのが、「何気に新しい楽器が増えていること」でした。新しい楽器が多かったですよね!RINAさんのニュードラムは事前にインスタで情報公開されていたので、素敵な色のドラムを当日見れるのを楽しみしていました。皆さんもニューギアが多くて驚きました。ティモ(TOMOMI)さんのピンクのジャズベースや、HARUNAさんのストップテールピース仕様の白のテレキャスター。MAMIさんのテレキャスターも新鮮でした。雑誌やリハのインスタで何回か拝見しましたが、MAMIさんがテレキャスをライブで使うのを観るのは新鮮でした! 子供の頃にバンドをやっていたので、ライブでは楽器が気になってしまうのが僕の悪い癖ですが、バンドの進化を楽器でも知ることができるのも、また嬉しいことです。大変な時期がまだ続くと思いますが、最大限の注意をしながら100本までライブに参加していきますね。これからも最高のライブの更新を楽しみにしています。では。一同:ありがとうございます!HARUNA:88本目だって。RINA:すごいねえ、ありがたい。TOMOMI:100本に近づいてるやん。HARUNA:意外とすぐにくると思うよ。TOMOMI:すぐきちゃう。寂しいやん!HARUNA:ぜひ100本以降も見てください。TOMOMI:楽器に注目してくれてるのって嬉しいよね。RINA:うん。しかもすっごい詳しいね。バンドをやっていたときがあるっていうこともあって。TOMOMI:まだ(新しい楽器)発表していないですけど、楽しみにしていて欲しいです。RINA:匂わせ(笑)でお楽しみにということで。HARUNA:あれはまだ完璧な状態ではないので。もう少し仕上げたいなというところでお察しください。一同:ははは(笑)。MAMI:ついでに言うと、僕のテレキャスはまだ違うやつなんですけどね。みんなが今言っていた匂わせているやつと、もう1本新しいギターを使っておりました。HARUNA:そうだね。そんな楽器のお話もありましたけど、8月21日を振り返りましょう。この番組の収録前に1本リハをやってるんですけど、私たちもお休みをずっといただいていたので、今日久しぶりに4人で会ったんです。RINA:うん。HARUNA:なので、4人で「INVITATION」の話もまだそんなにできていないので、自分たちでも振り返っていこうかなと!TOMOMI・MAMI・RINA:はーい!* * *メンバーそれぞれが8月21日の大阪城ホールでのライブで感じたことを振り返ります。この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056