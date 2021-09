LiSA 新曲『HADASHi NO STEP』振り付けのポイントは“おさかなダンス”

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日にリリースされたニューシングル『HADASHi NO STEP』のMUSiC CLiPで披露したダンスについてエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月8日(水)放送分)LiSA:今日は9月8日ということで、わたしLiSAのニューシングル『HADASHi NO STEP』がリリースになりました! 手に取ってくださった方、聴いてくださった方、ありがとうございます!そして、「プロミス・シンデレラ」のドラマの映像と一緒に流れるリリックビデオは作ってもらっていたんですけど、なんとミュージックビデオが公開されました!「HADASHi NO STEP」……ステップということで、踊りたくなる楽曲になっています! 踊りたくなるということで、今回はダンスエンターテイメントグループ「GANMI」さんに振り付けをしていただきました。あのね〜……今だから言うけど、覚えられなかったわけよ(笑)。って言ってもね、ツアー中よ! よくこの時期にやったなって思うぐらい、タイトなスケジュールの中でダンスを覚えたわけ! しかも、GANMIさんの振り付けが難しいわけよ! それを一生懸命覚えて、テレビでも歌わせていただきました。ミュージックビデオも、振り付け覚えたてのまま頑張って踊りました(笑)。でも軽々踊っているように見えるので、ぜひ私の頑張りを見ていただきたいなと思います!LiSA:ライブでは簡単バージョンでみんなと一緒に振り付けしたんですけど、本格的バージョンもあるんです。きっと簡単バージョンを覚えると本格的バージョンもできると思うので、ぜひミュージックビデオを見ながらやってほしいなと思います。ポイントは、(「いまはまだ裸足で踊れそうよ」の部分の振り付け)『おっさかな おっさかな おっさかな おっさかな』ですから。「おさかなダンス」って言っているんですけど、左手をクネクネしておさかなが逃げてるみたいなステップがあるんです。そこを絶対やってほしいですね。そして指の「i love you」ポーズっていうのも、必ずみんなにやってほしいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/