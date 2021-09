山之内すずが選ぶ「散歩しながら聴きたい」「夏を感じる」1曲

山之内すずが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組から出された3つのテーマに合った楽曲を紹介する「すずTunes」をお届けしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」9月8日(水)放送分)山之内:お散歩しながら聴きたい曲なぁ。いろいろあるけど……です。中学生くらいのときから変わらへん気がする。Saucy Dog、SUPER BEAVER、WOMCADOLE、RADWIMPS、クリープハイプ、My Hair is Bad……。散歩してるときは、バンド系が多い気がします。山之内:これは……あれちゃうかな? いやぁ、でも2択やな。全然違う2択になっちゃうねんな〜。地元の女友達、学生時代の友達と行くときか、社会人になってからの友達と行くときでも違うんですよ。じゃあ地元にしよ! これも中学生から変わんないです。後半だと声が出なくなるんで、“最初に歌っとこう”の精神です! 私がカラオケで1曲目に歌うのは、です。(楽曲を聴きながら)ずっと好きやなー。2回だけボイトレに行ったことがあるんですけど、そのときも、課題曲みたいなのを自分で選んでいいって言われたから「ロンリー」にしました!山之内:夏の……冬に切ない曲を聴くのはわかるじゃないですか。でも夏の切ない曲も好きなんですよね。いま頭の中にいるのは……片平里奈さん、SHISHAMO、SILENT SIREN。小、中のときに好きやった曲って、たぶんずっと聴き続けてるんよなぁ……。でも、夏でも基本的に夜が好きやから、夏の夜にベランダとかで涼しげに聴く感じが好きなんですよね。ということで……決めた! 私が夏を感じる曲は、です。(楽曲を聴きながら)こういうギターが出てくる曲とか、ギターを弾くアーティストさんの曲を聴くと、軽率に「うわっ、ギターやりたっ」ってなるよね(笑)。いい曲ですね。今日は「すずTunes」お届けしましたが……楽しいね〜! 私に選曲して欲しいテーマがあったら、ぜひGIRLS掲示板に書き込んでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/