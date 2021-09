秦基博「ひまわりの約束」のストリーミングサービスでの再生回数が1億回を超えたことを記念したスペシャルリリックビデオが、本日9月10日20:00に秦のYouTube公式チャンネルにてプレミア公開される。

「ひまわりの約束」は、彼が2014年8月にリリースしたシングルの収録曲。映画「STAND BY ME ドラえもん」の主題歌として話題となり、リリースから3年後の2017年に配信がスタートしたにもかかわらず、4年で1億回以上の再生回数を記録している。今回公開されたリリックビデオは映画「STAND BY ME ドラえもん」の八木竜一監督が制作したもので、3DCGのドラえもんとのび太が登場。動画内では声を出すとその言葉が具現化される「コエカタマリン」や、地面に埋め込んで地下室を作ることができる「ポップ地下室」など、ドラえもんのひみつ道具も登場する。

秦基博 コメント

たくさん聴いてくれてありがとうございます!

これからも皆さんの日々に寄り添う歌でありますように!

八木竜一監督 コメント

ストリーミング1億回再生おめでとうございます!

秦さんが紡ぎ出す歌には、不思議な魅力に溢れています。

老若男女、誰もが分かる言葉を使いながら、どこにもない歌になって僕らの胸に刺さってきます。

今回、リリックビデオを作りながら、当時、秦さんが歌詞を一文字レベルまで気を使い、何度も直していたのを思い出しました。

そんなコダワリの詰まった「ひまわりの約束」を、「STAND BY ME ドラえもん」と一緒にご堪能ください。