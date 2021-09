11月3日と27日に開催されるアナログレコードの普及を目的とした東洋化成主催イベント「レコードの日」。このたび11月27日リリースの全69タイトルが発表された。

今年の「レコードの日」は、レコードショップの密環境を避けつつ、各アイテムに目が届きやすくなるようにという観点から、2日間に分けて開催される。11月27日発売分のタイトルには、松原みきの「真夜中のドア~stay with me」を含む3タイトルや、Original Love「SUNNY SIDE OF ORIGINAL LOVE」、神聖かまってちゃん「僕の戦争 / 夕暮れの鳥」、eill「プラスティック・ラブ」、曽我部恵一「shimokitazawa concert」、ザ・ハッピーズ「都会のハッピーズ」、多和田えみ「大人になりたくて / 時の空」、カジヒデキ「MINI SKIRT」「TEA」、平沢進「SIREN(セイレーン)」「救済の技法」、スタジオジブリから「Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン・サウンドトラック~」「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」、北野武監督作品「菊次郎の夏」「キッズ・リターン」のサウンドトラックなどがラインナップされた。

今回の発表をもって、今年の「レコードの日」でリリースされる全142タイトルが出そろった。

「レコードの日」11月27日リリースタイトル

・Alessandro Galati Oslo Trio「SKYNESS」

・AMAZONS「KISS IN THE DARK」

・Andrea Wright「September In The Rain」

・BESPER「flight time」

・Blue Asia「Sketches Of Myahk」

・Cana sotte bosse「手紙」

・DJ HASEBE「Paradise feat. Michael Kaneko / Feeling Good feat. KENNY from SPiCYSOL」

・DJ KAWASAKI「Sun, Run & Synchronize feat. Sauce81 (45Edit) / Sun, Run & Synchronize feat. Sauce81 (MITSU THE BEATS REMIX)」

・eill「プラスティック・ラブ」

・GONTITI「Paradise Shift~Eureka!by Orisaka Yuta~」

・I.A.「Yeah You / Hawaiian Time」

・Jaz Kaiwiko'o「The Rain / Simply All Natural」

・Kaede「サイクルズ」

・Kimba Griffith「Each Time The First Time」

・LIGHTERS「swim in the milk」

・Lisa Halim「キミとブルー」

・LOVE JETS「宇宙ベイビー / ⻘い星」

・MIOMATIC「POWER OF THE LIGHT / STEP INTO OUR LIFE」

・MOOMIN「WING / Time Stop」

・MOOMIN「悲しみが消えるまで / キミを想う夜」

・nicely nice「The adventures of nicely nice」

・Nomak「Free Soul Nomak ~ Twilight Mellow Rendezvous」

・RAY「YELLOW (YELLOW COLOUR 12")」

・Rip Van Winkle「Rip Van Wikle」

・RYUTist「ファルセット」

・ソウル・フラワー・ユニオン「ELECTRO ASYL-BOP」

・SOUL SUGAR「EXCURSIONS IN DUB」

・Susan Tobocman「Watercolor Dream」

・THE NEATBEATS / フラワーカンパニーズ「ROCK TOWN BABY / ザッツオーライ」

・The Rebirth「Evil Vibrations(7” Edit) / Evil Vibrations(“Saturday Mix” RE-EDIT BY MURO)」

・The SKAMOTTS「愛は勝つ / Alien Steps」

・Three Berry Icecream「Three Berry Icecream」

・You & Explosion Band「映画『ルパン三世 THE FIRST』オリジナル・サウンドトラック『LUPIN THE THIRD ~THE FIRST~』」

・オマール・ゲンデファル「ママ・アフリカ(DJ大塚広子リミックス) / パラダイス(DJ大塚広子リミックス)」

・Original Love「SUNNY SIDE OF ORIGINAL LOVE」

・カジヒデキ「MINI SKIRT」

・カジヒデキ「TEA」

・カルロス・トシキ&オメガトライブ「Be Yourself (Color Vinyl)」

・ザ・ハッピーズ「都会のハッピーズ」

・サノトモミ「サイレントフライト」

・サム・ゲンデル「インガ2016」

・TOWA TEI「EP」

・ナツ・サマー「潮騒サンセット」

・バンヒロシ(ばんひろし)「Music is My Life」

・バンヒロシと大⻄ユカリ「赤いブルースの女」

・PETER & THE LIONS「The Select of Peter & The Lions」

・ピチカート・ファイヴ「未定」

・ブレッド&バター「バーベキュー(Yellow Vinyl)」

・阿川泰子「L.A.NIGHT (クリアヴァイナル)」

・久石譲「Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン・サウンドトラック~」

・久石譲「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」

・久石譲「ラ・フォリア ヴィヴァルディ / 久石 譲 編 パン種とタマゴ姫 サウンドトラック」

・久石譲「『菊次郎の夏』オリジナル・サウンドトラック」

・久石譲「『キッズ・リターン』サウンドトラック」

・山本剛トリオ「Misty for Direct Cutting DSD11.2MHz Cutting Edition」

・松井文「NOT MY DAY」

・松原みき「In The Room / ハートの鍵貸します」

・松原みき「真夜中のドア~stay with me」

・松原みき「POCKET PARK」

・冗談伯爵「愛の特区」

・神聖かまってちゃん「僕の戦争 / 夕暮れの鳥」

・前川サチコとグッドルッキングガイ「My Romance」

・曽我部恵一「shimokitazawa concert」

・多和田えみ「大人になりたくて / 時の空」

・大⻄順子presents THE ORCHESTRA「out of the DAWN」

・大比良瑞希「ヴィーナス」

・登川誠仁「スピリチュアル・ユニティ」

・平沢進「SIREN(セイレーン)」

・平沢進「救済の技法」