FIFAワールドカップカタール2022・南米予選が9日に各地で行われた。

アルゼンチン代表とボリビア代表の一戦ではリオネル・メッシが大活躍。14分にミドルシュート弾で先制すると、64分にも追加点をマーク。さらに88分にはこぼれ球を押し込み、メッシはハットトリックを達成。アルゼンチンは3-0で快勝した。

なお、メッシはこの試合のハットトリックで、代表通算の得点数が「79」に到達。これは“サッカーの王様”として知られる元ブラジル代表のペレ氏の「77」を上回り、南米出身選手の最多得点記録を更新した。

ブラジル代表はペルー代表をホームに迎えた。15分にエヴェルトン・リベイロのゴールで先制すると、40分にはネイマールが追加点を挙げ、2-0で勝利。ブラジルは予選8連勝を飾っている。

そのほか、ウルグアイ代表はエクアドル代表に1-0で勝利。パラグアイ代表はベネズエラ代表に2-1で競り勝ち、コロンビア代表は3-1でチリ代表を下している。

試合結果、順位表は以下の通り。次戦は10月6日に行われる。

■W杯南米予選

パラグアイ 2-1 ベネズエラ

ウルグアイ 1-0 エクアドル

コロンビア 3-1 チリ

アルゼンチン 3-0 ボリビア

ブラジル 2-0 ペルー

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点24)※1試合未消化

2位 アルゼンチン(勝ち点18)※1試合未消化

3位 ウルグアイ(勝ち点15)

4位 エクアドル(勝ち点13)

=====W杯出場権獲得=====

5位 コロンビア(勝ち点13)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 パラグアイ(勝ち点11)

7位 ペルー(勝ち点8)

8位 チリ(勝ち点7)

9位 ボリビア(勝ち点6)

10位 ベネズエラ(勝ち点4)

■次戦(10月6日)

ウルグアイ vs コロンビア

エクアドル vs ボリビア

ベネズエラ vs ブラジル

ペルー vs チリ

パラグアイ vs アルゼンチン