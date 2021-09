僕はこれまで個人投資家やトレーダーの方と、何百人と会ってきました。これだけ出会うと、株で儲ける人と損する人の違いや差、特徴が分かってきます。株でなかなか儲からないと「儲ける人と自分の違いは何なのだろう?」と気になるものです。

◆株で儲ける人と損する人の違いは?

「せっかちな人から忍耐強い人へとカネを移す。株式市場はそんな装置だ」(The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.)

これは、投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットの言葉です。あくまで「格言」ですが、この言葉は経済学的にも実証されています。

◆せっかちな人ほど損しやすいのはなぜ?

せっかちな人の典型例は、「やたらと売買を繰り返す人」「レバレッジ(借金)を使う人」の2パターンです。レバレッジ(借金)を使うのも同様。住宅ローンを抱える人は、だいたいレバレッジ5倍くらいでしょう。これは一発アウトです。

1. チャンスを待てる

ことが挙げられます。

◆まとめ

文:中原 良太(マネーガイド)

