士郎正宗原作によるアニメ映画「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」の公開記念舞台挨拶が、9月18日に東京・TOHOシネマズ日比谷で開催決定。監督を務めた押井守、音響監督を務めた若林和弘が登壇する。

9月17日に日米同時公開される「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」。1995年に公開された「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の4Kリマスター版が、IMAX社が特許を持つ映像処理技術で音響、明度、コントラストなど細部にいたるまで高い精度で調整されて届けられる。舞台挨拶のチケットはローチケで取り扱われ、プレリクエスト抽選先行販売への申し込みは本日9月10日から12日23時59分まで受付中。一般販売は9月15日18時から18日9時30分まで行われる。また「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」の入場者プレゼントが決定。ポスタービジュアルを使ったポストカードが配られる。

「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」公開記念舞台挨拶

日時:2021年9月18日(土) 10:00~の回

会場:東京都 TOHOシネマズ日比谷 スクリーン4

登壇:押井守、若林和弘

(c)1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT