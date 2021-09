10月6日にリリースされるKing & Princeの8thシングル「恋降る月夜に君想ふ」の収録内容が発表された。

シングルは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態。それぞれに異なるカップリング曲が収録されるほか、初回限定盤Aに付属するDVDには表題曲のミュージックビデオとメイキング映像、初回限定盤BのDVDには表題曲のライブ映像と、「You are my hero」のスペシャルムービーが収録される。

また通常盤のカップリング曲として収録される「You are my hero」が、セブンイレブンの2021年クリスマスCMソングに決定。通常盤だけの封入特典として「セブンイレブン×King & Princeアナザージャケット」が同梱される。

King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」収録内容

初回限定盤A

CD

01. 恋降る月夜に君想ふ

02. 泣き笑い

DVD

・「恋降る月夜に君想ふ」Music Video

・「恋降る月夜に君想ふ」Music Video Making

初回限定盤B

CD

01. 恋降る月夜に君想ふ

02. NANANA

DVD

・「恋降る月夜に君想ふ」-Re:Sense LIVE ver.-(King & Prince CONCERT TOUR 2021~Re:Sense~@大阪城ホール)

・「You are my hero」Special Movie

通常盤

CD

01. 恋降る月夜に君想ふ

02. You are my hero

03. Kiss & Cry

04. Easy Go