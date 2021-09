士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン1に、新映像を加えて再構成した劇場版のタイトルが「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」に決定。全国20館にて11月12日より2週間限定で劇場上映される。

Netflixにて、2020年4月よりシーズン1全12話が全世界に独占配信されている「攻殻機動隊 SAC_2045」。同作は「攻殻機動隊」シリーズ初のフル3DCGアニメーション作品で、Production I.GとSOLA DIGITAL ARTSが制作を担当し、神山健治と荒牧伸志が共同監督として名を連ねた。今回の「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」では「新聞記者」「ヤクザと家族 The Family」など、実写映画で活躍する藤井道人が監督を手がける。「何かの間違いじゃないか」と喜びとともに驚いたという藤井監督は「攻殻機動隊シリーズを観たことがない人でも楽しめる、濃密で見応えのある映画が出来ました。是非劇場でご覧ください」とコメントを寄せた。

キャラクターデザインを担当するイリヤ・クブシノブ描き下ろしのメインビジュアルも公開。主人公・草薙素子ら公安9課のメンバーと、新キャラクターの江崎プリン、物語の鍵を握る“ポスト・ヒューマン”シマムラタカシが描かれた。さらに特報もお目見え。再び結成された公安9課の面々やタチコマが映し出されるほか、スミスから語られる新たな敵“ポスト・ヒューマン”の存在など、謎に包まれた要素も随所にちりばめられている。また主題歌はシーズン1に続きmillennium paradeが担当。新たにアトモスミックスが施されたシーズン1のオープニングテーマ「Fly with me」が使用される。

先着特典付きのムビチケが9月10日に発売されることも決定。特典には、メインビジュアルを使用したクリアファイルが用意された。上映劇場は公式サイトで確認を。

藤井道人(監督)コメント

オファーをいただいたとき、何かの間違いじゃないかと驚きましたが、ご縁あってこの歴史あるタイトルの劇場版監督を引き受けることになりました。神山監督と荒牧監督が丹念に作り上げた世界を、畏れ多くも2時間の映画に再構築させていただきました。攻殻機動隊シリーズを観たことがない人でも楽しめる、濃密で見応えのある映画が出来ました。是非劇場でご覧ください。

劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」

2021年11月12日(金)より2週間限定で劇場公開

スタッフ

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社KCデラックス刊)

総監督:神山健治×荒牧伸志

監督:藤井道人

脚本:神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

3Dキャラクタースーパーバイザー:松重宏美

プロダクションデザイナー:臼井伸二、寺岡賢司、松田大介

モデリングスーパーバイザー:田崎真允

リギングスーパーバイザー:錦織洋介、井上暢三

エフェクトスーパーバイザー:清塚拓也

ライティングコンポジットスーパーバイザー:高橋孝弥

編集:定松剛

音楽:戸田信子×陣内一真

サウンドデザイナー:高木創

主題歌:「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

配給:バンダイナムコアーツ

キャスト

田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ