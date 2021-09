『すみっコぐらし』レアチーズ味のタルトがファミマに登場♪

バンダイ キャンディ事業部は、すみっコぐらしのチルドデザート「すみっコぐらし レアチーズタルト」を2021年9月14日(火)より全国のファミリーマート約1万6600店(一部店舗、また沖縄を除く)のチルドデザートコーナーにて販売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度発売となるのは、サクサク食感のシュクレ生地の中にたっぷりとレアチーズ味のムースを詰め込んだタルト。ムースの上にはオリジナルデザインのプリントフィルムがのせられている。

パッケージとフィルムのデザインには、すみっコたちがとかげのおうちにあそびにいく様子が描かれたデザインテーマを使用。 ”ふろしき” のバスケットをもつ「しろくま」、森で見つけたりんごをほおばるくいしんぼうの「ねこ」、森で出会った ”きのこ” のカサを観察する「ぺんぎん?」、なかよしの ”にせつむり” と一緒にベレー帽をかぶった「とかげ」など、全部で6種類。お店でお気に入りのデザインを見つけるのも楽しみのひとつだ。

レアチーズ味のムースは食べ応えのあるコクと、爽やかな後味のバランスにこだわった。味はもちろん、たくさんのすみっコたちが登場し、パッケージの中で思い思いにあそぶ様子を楽しむことができる、見て楽しい、食べておいしい商品となっている。

>>>すみっコたちが大集合♪ フィルムデザインやパッケージを見る(写真8点)

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved