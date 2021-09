yama 進路で揺れる10代に「どちらの道に行っても正解」楽曲でエール

yamaさんが、9月6日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭とともに、10代のリスナーが“今、葛藤している事”について、直接話を聞いていきました。そのなかから、進路で悩んでいる19歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。yamaさんは、年齢、出身地、素顔などプライベートに関する情報がほとんど謎に包まれているシンガーです。2020年に公開された初のオリジナル曲「春を告げる」は、YouTubeで8,500万回超再生されています。2020年10月にメジャーデビューシングル『真っ白』、2021年9月1日にファーストアルバム『the meaning of life』をリリース。ラジオ番組の出演は、今回が初とのことです。さかた校長:本日、yama先生を迎えて送る授業は『今、葛藤している事』。進路のこと、友達のこと、恋愛のこと……いま君が葛藤していることを教えてほしい。葛藤のさなかにいる君に向けて、yama先生がファーストアルバム『the meaning of life』から、君に聴いてほしい曲を選んでくれます。今回、電話をつないだこのリスナーは、現在服飾系の専門学校に通っています。将来、安定しているアパレル販売の仕事か、不安定だけど憧れているスタイリストになるかで悩んでいるといいます。さかた校長:なんで、その二つで葛藤しているの?リスナー:もともとは販売の仕事を目指して学校に入ったんですけど、コロナ禍で去年よりも求人が少ない状況なんです。いまアパレルでアルバイトをしていて、そのまま就職すれば安定したお給料はもらえますけど、業界も厳しくて。こもり教頭:うん。リスナー:スタイリストは……お仕事はいっぱいあるけど、まずはアシスタントにつくのでその期間は現実的に見たら厳しいんです。こもり教頭:たしかにアシスタントをしていたら、お金の面では不安定かもね。リスナー:はい。さかた校長:アパレルは好きなの?リスナー:記憶がないくらいの(小さな)ときから好きです。こもり教頭:そうなんだ。じゃあ、洋服に携わる仕事をしたいというのは変わらないんだね。リスナー:はい。さかた校長:yama先生、いかがですか?yama:自分も同じように悩んでいた時期があって……安定した職業をとって、その傍らで音楽をやっていたんですけど。(仕事を辞めて)音楽を選んだのは、仕事をしているなかで、改めて音楽をやりたい気持ちに気づいたからというか。リスナー:はい。yama:「いまは責任をもって仕事をやっているけど、安定とかを差し置いてでも自分はこちらの道に行きたい」という思いが再確認できたので……だからいまはこういう(シンガーとして活動している)状況なんですけど。なので、どちらの道に行っても……安定の道を選んでも正解だとは思うんですね。その仕事にやりがいを覚えて“この道に進んで良かった”と思うかもしれないし、やっぱりスタイリストになりたいと再確認するかもしれないし。そうですね……なのであまり気負わずに、自分の素直な気持ちで行動してもいいのかな、と思っています。さかた校長:話を聞いてみてどうだ?リスナー:「素直になるのがちょっと怖かったのかな」と思いました。yama先生が言ってくださった「どっちの道に行っても正解だと思います」という言葉が響いたので、自分に素直になれる決断ができたらいいな、と思います。さかた校長:うん! yama先生、(このリスナーに)送る楽曲を選んでいただいてもよろしいですか?yama:「希望論」(『the meaning of life』の10曲目に収録)という曲です。さかた校長:理由をお聞きしてもいいでしょうか。yama:この曲は、自分のやりたいことだったり……自分にとってはそれが音楽なんですけど。それをずっと追いかけることに対して、正解とか不正解とかないんだよ、って背中を押してくれるような曲なので、聴いて少し元気になってもらえたらなと思って選びました。――ここで「希望論」をオンエアさかた校長:楽曲を聴いてどうだった?リスナー:すごく背中を押されました。yama:よかった!さかた校長:正解は自分のなかにしかないから、一生懸命選んだらそれが正しいからな。しんどくなったら、「希望論」を聴いて前に進んでくれ。リスナー:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/