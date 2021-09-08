『アサルトリリィ』プロジェクトより1stシングル「Edel Lilie(Last Bullet MIX)」が発売された。
1stシングル「Edel Lilie(Last Bullet MIX)」は、Blu-ray付生産限定盤、通常盤A(一柳隊ver.)、通常盤B(ヘルヴォルver.)、通常盤C(グラン・エプレver.)、計4形態での発売となる。
また、4形態共通で「Edel Lilie(Last Bullet MIX)」・「きゃんとすとっぷ・ふるーてぃー」の2楽曲を収録。「Edel Lilie(Last Bullet MIX)」は、はプロジェクトテーマ曲である「Edel Lilie」を『アサルトリリィ Last Bullet』の世界観に合わせて編曲したリミックスバージョン。「きゃんとすとっぷ・ふるーてぃー」はショートアニメ『アサルトリリィふるーつ』の主題歌となっている。
なお、Blu-ray付生産限定盤には2021年3月21日に中野サンプラザで開催されたプロジェクト初のライブイベント『Edel Lilie』公演夜の部の映像を収録。初回生産分限定封入特典として、Blu-ray付生産限定盤・通常盤A〜Cの4形態を収納可能な特製収納BOXが付属している。通常盤3種にはそれぞれのバージョンのレギオン曲「OVERFLOW」、「Fringed iris」、「Multicolored Flowers」が収録されている。
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