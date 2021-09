KREVAのニューアルバム「LOOP END / LOOP START」が、“クレバの日”である本日9月8日に突如配信リリースされた。

前作「AFTERMIXTAPE」以来2年ぶりのアルバムとなる本作には、6月開催のBillboard Liveツアーで初披露された「Finally」や、「In the House」「よ ゆ う」「って feat. SONOMI」「All Right」といった新曲とインタルード4曲のほか、昨年発表された「Fall in Love Again feat. 三浦大知」「タンポポ feat. ZORN」など全14曲を収録。コロナ禍の中でも歩みを止めず、前を向いて精力的に活動を行ってきたKREVAの2020年から2021年にかけてのドキュメンタリー的な内容となっている。

アルバムリリースの発表と合わせて、YouTubeでは収録曲「Finally」「Back in those days」「変えられるのは未来だけ」のミュージックビデオが1つにまとめられたスペシャルムービーが公開された。KREVA作品ではお馴染みの映像作家・大喜多正毅がスペシャルムービーの監督を担当。またニューアルバムの特設サイトもオープンし、新たなアーティスト写真やジャケット写真、歌詞なども公開されている。

さらにKREVAは本日9月8日(水)21:08より自身のYouTube公式チャンネルで「クレバの日~皆(みんな)In the House~」と銘打った生配信を実施。今年はこのニューアルバム制作のため、SNSでの発信を控えていたというKREVAが何を語るのか。ライブパフォーマンスも行われるのか。配信を楽しみにしておこう。

KREVA「LOOP END / LOOP START」収録曲

01. Finally

02. Back in those days

03. In the House

04. 変えられるのは未来だけ

05. よ ゆ う

06. って feat. SONOMI

07. タンポポ feat. ZORN

08. daijyoubu?

09. All Right

10. Fall in Love Again feat.三浦大知

11. 素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI(Album Mix)

12. Sort of a Bonus

13. Paradigm - BONUS TRACK-(A.I.M.$ -All you need Is Money-(エイムズ)ギャングテーマ)

14. Into the Time