竹内まりやの楽曲「元気を出して」が、9月14日発売のアサヒビール「アサヒ生ビール」の新テレビCMに使用される。

テレビCMは明日9月9日から「アサヒ生ビール 復活の生」編、9月14日から「アサヒ生ビール おつかれ生です」編の2種類が全国で放送開始。ビールのCM初出演となる新垣結衣が起用されており、現在は飲食店のみで展開されている「アサヒ生ビール」の缶が復活して自宅でも楽しめることを訴求したCMとなっている。

またテレビCMの放送に併せて、「元気を出して」を収録したアルバム「REQUEST」が9月14日より各定額制音楽配信サービスで解禁されることが決定した。「REQUEST」は、竹内が1987年に発表した通算7枚目のオリジナルアルバム。「恋の嵐」「時空の旅人」「夢の続き」といったオリジナルのシングル楽曲に加え、薬師丸ひろ子「元気を出して」をはじめ中森明菜「駅」、河合奈保子「けんかをやめて」、中山美穂「色・ホワイトブレンド」といった他アーティストへの提供曲のセルフカバーも収録されている。

竹内まりや「REQUEST -30th Anniversary Edition-」収録曲

01. 恋の嵐

02. OH NO, OH YES!

03. けんかをやめて

04. 消息

05. 元気を出して

06. 駅

07. テコのテーマ

08. 色・ホワイトブレンド

09. 夢の続き

10. 時空(とき)の旅人

11. テコのテーマ(Single Version)

12. 夢の続き('89 CD Single Mix)

13. Good bye(Previously Unreleased)

14. 恋の嵐(Karaoke)

15. 元気を出して(Karaoke)

16. 駅(Karaoke)