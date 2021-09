加藤ミリヤが10月13日に発売する11thアルバム「WHO LOVES ME」の収録内容の一部が公開された。

本日9月8日にメジャーデビュー17年目を迎えた加藤。「WHO LOVES ME」は彼女にとって約3年4カ月ぶりのオリジナルアルバムとなる。このたびは今作に収録される全12曲のうち、「宿命」「CRUSH ON YOU」「Never let me go」など計9曲のタイトルが公開された。「CRUSH ON YOU」はDOBERMAN INFINITYのメンバー・SWAYとのコラボ楽曲となっている。リリースに先駆け、映画「僕と彼女とラリーと」の主題歌「JOYRIDE」が9月24日に配信スタートとなる。

YouTubeではアルバムの初回限定盤に付属する40ページのブックレットのメイキング映像が公開された。この映像には加藤がセルフプロデュースをしている撮影風景がモノクロで収められている。アルバム収録内容と併せて、ジャケットと加藤の新たなアーティスト写真も公開された。

またデビュー17年目を記念して、加藤の過去楽曲のミュージックビデオが、アルバム発売日までの毎週水曜日にYouTubeで公開されることも決定した。

加藤ミリヤ コメント

デビュー17周年を迎えることができて感謝の気持ちでいっぱいです。

私の17歳はちょうどディアロンリーガールを歌っていて、何も怖いものがなかったなあ。

その頃の強さがたまに恋しくもなりますが、今の自分も愛しい。

これからも時代を刻むような愛の形を私なりに歌っていきたいです。

加藤ミリヤ「WHO LOVES ME」収録曲

01. ???

02. JOYRIDE

03. Never let me go

04. CRUSH ON YOU feat. SWAY

05. OMG

06. 綺麗

07. WING

08. この夢が醒めるまで feat.吉田兄弟

09. 宿命

10. Darling

11. ???

12. ???