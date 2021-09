FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選第2節が7日に各地で行われた。

初戦のオマーン戦を落としたグループBの日本代表は中国代表と対戦。前半は相手が引いて固める中で40分に伊東純也のクロスから大迫勇也がこじ開けて先制に成功。そのまま1点を守り切って最終予選初白星を挙げた。

初戦で日本に勝利して好スタートを切ったオマーン代表はホームでサウジアラビア代表を迎えた。相手にボールを握られながらも、より多くのシュートを放ったオマーン代表だが、前半に1点をリードしたサウジアラビアに追いつけず敗戦。一方のサウジアラビアは2連勝を飾って10月の日本代表戦に臨む。

日本と同組のオーストラリアはベトナムと対戦し、こちらも1-0で勝利。サウジアラビア同様2連勝スタートを切って首位に立っている。日本代表は10月にどちらも2連勝中のサウジアラビア代表、オーストラリア代表と戦うこととなるが、日本代表がこの2連戦で勝利を収めれば、勝ち点9で上位と並べる可能性もある。

グループAでは韓国代表がレバノン代表に1-0で辛勝。ボールを多く支配したものの、こちらも1得点にとどまった。その他の試合は以下の通りとなっている。

■試合結果

▼グループA

韓国 1-0 レバノン

シリア 1-1 UAE

イラク 0-3 イラン

▼グループA

中国 0-1 日本

ベトナム 0-1 オーストラリア

オマーン 0-1 サウジアラビア

■順位表

▼グループA

1位 イラン(勝ち点6)

2位 韓国(勝ち点4)

3位 UAE(勝ち点2)

4位 イラク(勝ち点1)

5位 レバノン(勝ち点1)

6位 シリア(勝ち点1)

▼グループB

1位 オーストラリア(勝ち点6)

2位 サウジアラビア(勝ち点6)

3位 オマーン(勝ち点3)

4位 日本(勝ち点3)

5位 ベトナム(勝ち点0)

6位 中国(勝ち点0)

■第3節対戦カード(10月7日)

▼グループA

イラク vs レバノン

韓国 vs シリア

UAE vs イラン

▼グループB

サウジアラビア vs 日本

中国 vs ベトナム

オーストラリア vs オマーン