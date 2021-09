レディオヘッド『Kid A』『Amnesiac』が再発、『Kid A Mnesia』として一つの作品に

”20世紀最後の名盤”と謳われたレディオヘッドの4作目『Kid A』と、同時期にレコーディングされ双子作品とも位置付けられる5作目『Amnesiac』が発売21周年を記念し、ひとつの3枚組作品『Kid A Mnesia』として11月5日にXL Recordingsよりリリース。同作より門外不出の未発表曲「If You Say the Word」が本日解禁された。

【画像を見る】レディオヘッド、写真で振り返る「革新的ロックバンド」の軌跡

2000年発売当時、ギター・ロックのフォーマットを捨て去りエイフェックス・ツインやオウテカなど先鋭的なエレクトロニック・ミュージックを取り入れた作風で物議を醸し出した『Kid A』。そして同じ時期にレコーディングされ、同作の双子作品にしてクラウトロック、ジャズ、ブルーグラスなど古典的な音楽とエレクトロニクスを混ぜ合わせ、円熟を見せる近年のバンド・サウンドの雛形になった『Amnesiac』。

今回発売から20年を経て、同レコーディング・セッションから発掘されたBサイドや別ヴァージョン、そして未発表音源「If You Say the Word」と、初公式リリースとなる「Follow Me Around」を含む12曲を収録した『Kid Amnesiae』が追加された3枚組作品としてその偉大なる歴史を更新。”エヴリシング・イン・イッツ・ライト・プレイス”―――2000年代の音楽史に革命を起こしながらも二つの軌道を辿った作品が、20年の時を経て今一つになる。

2021年11月5日(金)に世界同時発売となる『Kid Amnesiae』の日本盤3CDは高音質UHQCD仕様。歌詞対訳・解説が封入され、5曲のボーナス・トラックを追加収録。輸入盤3CD/LPは通常盤に加え、数量限定レッド・ヴァイナルも同時リリース。本日より各店にて随時予約がスタートされる。

https://t.co/sMZGB0eE7V

We humbly submit KID A MNESIA to you.

Its a coming of age for Kid A & Amnesiac and its joined by a new album, Kid Amnesiae, a memory palace of half-remembered, half-forgotten sessions & unreleased material.

All three come out together on November 5th. pic.twitter.com/V5Ms5iRUKl — Radiohead (@radiohead) September 7, 2021

バンドは本日、未発表曲「If You Say the Word」を先行公開した。この曲はエド・オブライエンによる『Kid A』時代のオンライン制作日誌に出てきた「c minor song」として、熱心なファンの間では知られてきた。

また、『Kid Amnesiae』には、長年ファンに愛されてきた「Follow Me Around」の未発表スタジオバージョンが収録される。この曲はこれまでライブでしか演奏されたことがなく、『Kid A』のオープニング曲「Everything In Its Right Place」へのつなぎとして使われてきた。

「Follow Me Around」は、1998年に公開された映画『ミーティング・ピープル・イズ・イージー』のサウンドチェックで披露されたもので、『Kid A』のセッションよりも前から存在していた。レディオヘッドが『A Moon Shaped Pool』でスタジオバージョンをリリースするまでお蔵入りとなっていた「True Love Waits」と同様に、トム・ヨークは「Follow Me Around」をレアなサプライズとして保有し、アトムス・フォー・ピースで一度演奏したり、ジョニー・グリーンウッドとの2017年にアコースティック・ギグで披露したりしてきた。

【関連記事】レディオヘッド『Kid A』20周年 絶望を描いた問題作が今の時代にも響く理由

レディオヘッド

[収録内容]

Everything In Its Right Place

●Disc 2 - Amnesiac

Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box

●Disc 3 - Kid Amnesiae + b-sides

Like Spinning Plates (Why Us? Version)

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12083