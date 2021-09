舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』の新ビジュアルが公開された。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は、10・11月に東京・明治座にて上演される舞台。今回新たにビジュアルが解禁となるのは、幼いころ家族を殺され復讐に生きる主人公・雪村咲羽役の三森すずこ、男装の麗人・月城真琴役の蒼井翔太、表の顔は名ばかりの小説家で娼婦の一面を持つ花風エレーナ役のRaychell、天涯孤独で純真無垢な少女・中村浅陽役の伊藤彩沙、鵺の統括者・葛原仁役の小林親弘の5名。

三森すずこ

蒼井翔太

Raychell

伊藤彩沙