日本代表のスターティングメンバー（布陣は予想）

　7日に行われるFIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選、日本代表vs中国代表のスターティングメンバーが発表された。

　最終予選初戦でオマーンに敗れた日本は、そのオマーン戦から4名を変更。冨安健洋、室屋成、久保建英、古橋亨梧が先発に名を連ねた。

　中国戦のスターティングメンバーは以下の通り。

■日本代表　スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12　権田修一（清水エスパルス）

▼DF
3　室屋成（ハノーファー／ドイツ）
22　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）（C）
16　冨安健洋（アーセナル／イングランド）
5　長友佑都（無所属）

▼MF
7　柴崎岳（レガネス／スペイン）
6　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
14　伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17　久保建英（マジョルカ／スペイン）

▼FW
18　古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
15　大迫勇也（ヴィッセル神戸）

□控えメンバー
▽GK
1　川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23　谷晃生（湘南ベルマーレ）

▽DF
2　植田直通（ニーム／フランス）
4　佐々木翔（サンフレッチェ広島）
13　中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
20　昌子源（ガンバ大阪）
21　山根視来（川崎フロンターレ）

▽MF
8　原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
9　鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
11　堂安律（PSV／オランダ）
19　守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）

▽FW
10　オナイウ阿道（トゥールーズ／フランス）