7日に行われるFIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選、日本代表vs中国代表のスターティングメンバーが発表された。
最終予選初戦でオマーンに敗れた日本は、そのオマーン戦から4名を変更。冨安健洋、室屋成、久保建英、古橋亨梧が先発に名を連ねた。
中国戦のスターティングメンバーは以下の通り。
■日本代表 スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12 権田修一（清水エスパルス）
▼DF
3 室屋成（ハノーファー／ドイツ）
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）（C）
16 冨安健洋（アーセナル／イングランド）
5 長友佑都（無所属）
▼MF
7 柴崎岳（レガネス／スペイン）
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17 久保建英（マジョルカ／スペイン）
▼FW
18 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
15 大迫勇也（ヴィッセル神戸）
□控えメンバー
▽GK
1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23 谷晃生（湘南ベルマーレ）
▽DF
2 植田直通（ニーム／フランス）
4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
13 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
20 昌子源（ガンバ大阪）
21 山根視来（川崎フロンターレ）
▽MF
8 原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
9 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
11 堂安律（PSV／オランダ）
19 守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
▽FW
10 オナイウ阿道（トゥールーズ／フランス）