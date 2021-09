マイメロディ＆クロミの録り下ろしボイス搭載イヤフォン予約受付中♪

ネインは、スマートフォンに届いた通知を音声で読み上げるスマートイヤフォンZeenyシリーズの最新モデル『Zeeny Lights 2』と、サンリオキャラクターズの『マイメロディ』と『クロミ』のコラボレーションモデルの予約販売を開始した。

『Zeeny Lights 2』は、Zeenyアシスタントアプリ(iOS/Android)と連携することで、スマートフォンに来た通知を音声で読み上げることができるスマートイヤフォン。LINEやInstagramでメッセージを受けたとき、ニュースや株価が更新されたとき、気になる著名人の新着ツイートがあったとき、公共交通に運休や遅延があったときなど、スマートフォンに届く大切な通知を音声で読み上げる。そのほか、音楽、通話、音声アシスタント利用はもちろんのこと、独自の音声サービスに対応している。

そんな『Zeeny Lights 2』に「マイメロディ」「クロミ」モデルが登場! マイメロディは新色ピンクベージュ、クロミはブラックをベースにデザインされている。

また、本コラボレーションにあたり、マイメロディやクロミの可愛い録り下ろしボイスの音声ガイダンスを搭載。「パワーオン」「パワーオフ」などの操作音を、マイメロディは「また会えたね♪」「ばいばーい♪」、クロミは「あたいに会いたかったのか」「また会いにきてなっ」などおしゃべりしてお知らせしてくれる。

さらに、対応するスマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器も3種類のデザインで同時販売! こちらも合わせてぜひチェックしてほしい。

本商品は2021年10月31日(日)23:59まで通信販売ウェブサイトZeeny.comにて予約販売中。2022年3月頃より順次発送予定となっている。

>>>コラボモデルイメージや操作音についてを見る(写真12点)

(C) 2021 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S621081