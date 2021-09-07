許斐剛が原作・製作総指揮を務める劇場アニメ「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」より、2週目の入場者に配布されるポストカードのビジュアルが公開された。

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」では毎週10種ずつポストカードが用意され、その中からランダムで1枚を入場者にプレゼント。9月10日から16日までの2週目では、「桃城＆海堂」「跡部」「真田＆赤也」「財前＆謙也＆小石川」「平古場」「橘＆不動峰中テニス部」「赤澤＆金田」「南＆山吹中テニス部」「六角中テニス部」「平等院＆デューク」がラインナップされている。また同作の公式Twitterでは、許斐が「跡部」のイラストを執筆する模様も公開された。

※赤澤吉朗の吉は土に口が正式表記。

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」

2021年9月3日（金）全国ロードショー

原作・製作総指揮：許斐剛

原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス刊）、「新テニスの王子様」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：神志那弘志

脚本：秦建日子

劇中歌全作詞作曲：許斐剛

CGスーパーバイザー：菱川パトリシア

アニメーションディレクター：由水桂

CGディレクター：山田桃子

システムディレクター：城戸孝夫

エグゼクティブCGプロデューサー：千田斎

音響監督：高寺たけし

音楽：津田ケイ

音楽プロデューサー：松井伸太郎

3DCG制作：The Monk Studios、株式会社ケイカ

協力：スタジオKAI

総合プロデューサー：依田巽

プロデューサー：新井修平

制作・配給：ギャガ

製作：新生劇場版テニスの王子様製作委員会

キャスト

越前リョーマ：皆川純子

越前南次郎：松山鷹志

竜崎桜乃：高橋美佳子

エメラルド：朴ろ美

ウルフ：杉田智和

ブー：武内駿輔

フー：竹内良太

アダム・アンダーソン：山路和弘

クリス・バークマン：奈良徹

ベイカー：楠見尚己

ウェズリー・ヴォーン：伊藤健太郎

＜Decide＞

手塚国光：置鮎龍太郎

幸村精市：永井幸子

＜Glory＞

跡部景吾：諏訪部順一

白石蔵ノ介：細谷佳正

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。