yama 1stアルバム『the meaning of life』は「“ここからまた新しくスタートしていくんだ”という決意表明」

yamaさんが、9月6日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9月1日リリースのファーストアルバム『the meaning of life』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。yamaさんは、年齢、出身地、素顔などプライベートに関する情報がほとんど謎に包まれている新世代シンガーです。2020年にYouTubeで公開された初のオリジナル曲「春を告げる」は、再生数が8,500万回を超えています。2020年10月にメジャーデビューシングル『真っ白』をリリース。ラジオ番組への出演は、今回が初とのことです。さかた校長:ファーストアルバム『the meaning of life』のリリースおめでとうございます。直訳すると『生きている意味』というタイトルですが、どういう気持ちを込められたのですか?yama:タイトル通りなんですけど『人生の意味』ということで……自分がこうして歌を歌って音楽で仕事ができていることが、自分にとって人生の意味であるように感じまして。それがゴールというわけではなくて、“ここからまた新しくスタートしていくんだ”という決意表明の意味を込めて、このタイトルをつけました。さかた校長:たしかに“ここから始めていくんだ”という覚悟と決意を、曲を聴きながら感じました。こもり教頭:僕は特に(4曲目の)「カーテンコール」と(5曲目の)「真っ白」は、ABEMAの『ドラ恋(『恋愛ドラマな恋がしたい)』という番組で僕がお世話になったので、ひいき目に見ちゃったんですけど(笑)。他にもいろいろな場所で起用されている楽曲が多い分、「聞いたことがある」という人も多いし、(アルバムを通して)yama先生の軌跡も感じられました。最後の「天色」という楽曲はエンドロールのようにもスタートのようにも聞こえたて、ひとつの作品としては締めですけど、これからの覚悟も込められているのかなと思いました。yama:嬉しいです。そんなに熱心に聴いてくださって、本当にありがたい限りですね。ありがとうございます。さかた校長:“ここからまた新しくスタートしていくんだ”という思いは、いつごろ生まれたのですか?yama:仕事を辞めたとき(※)には覚悟していました。だんだんとその思いが強くなってきたのは、アルバムを発売する時期が見えてきたころですね。(「春を告げる」がヒットする前までは、仕事をしながら音楽活動をしていたとのこと)さかた校長:その覚悟とともに生まれた曲たちは、どういう方に届けたいですか?yama:そうですね……アルバムにはさまざまな曲を入れていて一貫性が無いようにも思えるんですけど、現実離れもしていないというか。みなさんの日常にあるような情景が曲の中に多いのかなと思っていて、それぞれ「この曲が好きだ」と自己投影してもらえる曲があれば嬉しいなと思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/