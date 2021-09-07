どんなフィールドにも、新型フォレスターで心と気持ちを解き放て。

3年目にして大幅改良を実施したフォレスター。スバルデザインの新章「BOLDER」を体現するフェイスリフトに目が行くが、走りの楽しさや快適性、安全・安心性能など、じつに細かくしっかり造り込んできた！

BOLDERの「FIELD」感

立体感と面の広さを強調

 

例えば、事故頻度の高い交差点での衝突回避をサポートするプリクラッシュブレーキの作動領域を拡大したほか、検知範囲の拡大により従来よりも急なカーブでの追従や近距離での割り込み車両の検知が可能となった。ステアリング制御の性能向上も図られ、より安全で自然な制御に進化した。

また、アイサイトセイフティプラス装着車のスマートリヤビューミラーは、高画素化したカメラの採用で見やすさを向上。ディスプレイサイズが9.6インチとなり、表示画角も拡大。視認性を高めた。

［バリエーション＆価格］

〈4WD・1.8L水平対向4ターボエンジン・8速CVT〉

SPORT：330万円

 

〈4WD・2L水平対向4エンジン＋モーター・7速CVT〉

Advance：317万9000円

X-BREAK：308万円

Touring：293万7000円

 

［主要諸元］

〈SPORT〉

■寸法・重量

・全高：4640mm

・全幅：1815mm

・全高：1715mm

・ホイールベース：2670mm

・トレッド：前1565mm／後1570mm

・最低地上高：220mm

・車両重量：1570kg

 

■エンジン・性能

・型式・種類：CB18型・水平対向4DOHCターボ

・総排気量：1795cc

・最高出力：130kW（177ps）／5200〜5600rpm

・最大トルク：300Nm（30.6kgm）／1600〜3600rpm

・使用燃料・タンク容量：レギュラー・63L

・WLTCモード燃費：13.6km/L

・最小回転半径：5.4ｍ

・乗車定員：5人

 

■諸装置

・サスペンション：前ストラット／後ダブルウイッシュボーン

・ブレーキ：前後Ｖディスク

・タイヤサイズ：225/55R18（オールシーズン）

 

 

 

〈Advance・X-BREAK・Touring〉

■寸法・重量

・全高：4640mm

・全幅：1815mm

・全高：1715mm（Advance・Touring）、1730mm（X-BREAK）

・ホイールベース：2670mm

・トレッド：前1565mm／後1570mm

・最低地上高：220mm

・車両重量：

Advance…1640kg

X-BREAK…1630kg

Touring…1620kg

 

■エンジン・モーター・性能

・エンジン型式・種類：FB20型・水平対向4DOHC

・総排気量：1995cc

・エンジン最高出力：107kW（145ps）／6000rpm

・エンジン最大トルク：188Nm（19.2kgm）／4000rpm

・使用燃料・タンク容量：レギュラー・48L

・モーター型式・種類：MA1型・交流同期電動機

・モーター最高出力：10kW（13.6ps）

・モーター最大トルク：65Nm（6.6kgm）

・バッテリー種類：リチウムイオン電池

・WLTCモード燃費：14.0km/L

・最小回転半径：5.4ｍ

・乗車定員：5人

 

■諸装置

・サスペンション：前ストラット／後ダブルウイッシュボーン

・ブレーキ：前後Ｖディスク

・タイヤサイズ：

Advance…225/55R18（サマー）

X-BREAK…225/60R17（オールシーズン）

Touring…225/60R17（サマー）

 

 

〈文＝ドライバーWeb編集部・兒嶋　写真＝山内潤也〉