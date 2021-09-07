どんなフィールドにも、新型フォレスターで心と気持ちを解き放て。

3年目にして大幅改良を実施したフォレスター。スバルデザインの新章「BOLDER」を体現するフェイスリフトに目が行くが、走りの楽しさや快適性、安全・安心性能など、じつに細かくしっかり造り込んできた！
BOLDERの「FIELD」感
立体感と面の広さを強調
例えば、事故頻度の高い交差点での衝突回避をサポートするプリクラッシュブレーキの作動領域を拡大したほか、検知範囲の拡大により従来よりも急なカーブでの追従や近距離での割り込み車両の検知が可能となった。ステアリング制御の性能向上も図られ、より安全で自然な制御に進化した。
また、アイサイトセイフティプラス装着車のスマートリヤビューミラーは、高画素化したカメラの採用で見やすさを向上。ディスプレイサイズが9.6インチとなり、表示画角も拡大。視認性を高めた。
［バリエーション＆価格］
〈4WD・1.8L水平対向4ターボエンジン・8速CVT〉
SPORT：330万円
〈4WD・2L水平対向4エンジン＋モーター・7速CVT〉
Advance：317万9000円
X-BREAK：308万円
Touring：293万7000円
［主要諸元］
〈SPORT〉
■寸法・重量
・全高：4640mm
・全幅：1815mm
・全高：1715mm
・ホイールベース：2670mm
・トレッド：前1565mm／後1570mm
・最低地上高：220mm
・車両重量：1570kg
■エンジン・性能
・型式・種類：CB18型・水平対向4DOHCターボ
・総排気量：1795cc
・最高出力：130kW（177ps）／5200〜5600rpm
・最大トルク：300Nm（30.6kgm）／1600〜3600rpm
・使用燃料・タンク容量：レギュラー・63L
・WLTCモード燃費：13.6km/L
・最小回転半径：5.4ｍ
・乗車定員：5人
■諸装置
・サスペンション：前ストラット／後ダブルウイッシュボーン
・ブレーキ：前後Ｖディスク
・タイヤサイズ：225/55R18（オールシーズン）
〈Advance・X-BREAK・Touring〉
■寸法・重量
・全高：4640mm
・全幅：1815mm
・全高：1715mm（Advance・Touring）、1730mm（X-BREAK）
・ホイールベース：2670mm
・トレッド：前1565mm／後1570mm
・最低地上高：220mm
・車両重量：
Advance…1640kg
X-BREAK…1630kg
Touring…1620kg
■エンジン・モーター・性能
・エンジン型式・種類：FB20型・水平対向4DOHC
・総排気量：1995cc
・エンジン最高出力：107kW（145ps）／6000rpm
・エンジン最大トルク：188Nm（19.2kgm）／4000rpm
・使用燃料・タンク容量：レギュラー・48L
・モーター型式・種類：MA1型・交流同期電動機
・モーター最高出力：10kW（13.6ps）
・モーター最大トルク：65Nm（6.6kgm）
・バッテリー種類：リチウムイオン電池
・WLTCモード燃費：14.0km/L
・最小回転半径：5.4ｍ
・乗車定員：5人
■諸装置
・サスペンション：前ストラット／後ダブルウイッシュボーン
・ブレーキ：前後Ｖディスク
・タイヤサイズ：
Advance…225/55R18（サマー）
X-BREAK…225/60R17（オールシーズン）
Touring…225/60R17（サマー）
〈文＝ドライバーWeb編集部・兒嶋 写真＝山内潤也〉