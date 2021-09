『すみっコぐらし学園』一番くじで学園生活を楽しもう！

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として『一番くじ すみっコぐらし学園』を、ファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)などで、2021年9月11日(土)より順次発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度登場するのは、「すみっコぐらし学園」の一番くじ。時計つきチェストをはじめ、ぬいぐるみ、マグカップ、ハンドタオル、ラバーネームタグがラインナップされている。

A賞の時計つきチェストは、一番くじすみっコぐらしで初のラインナップ。しろくま先生と学園長が勉強を応援してくれるようなデザインだ。引き出しには、お気に入りの勉強グッズをいれることもできる。

G賞のハンドタオルは、すみっコぐらし学園のイラストがフルカラーでプリントされた3種類と、お勉強中のねこととかげのジャガードタオルの2種類があり、全5種類の中から好きなデザインを選ぶことができる。ジャガードタオルにはかわいい刺繍付きだ。

この機会に、「すみっコぐらし学園」の楽しさ溢れる一番くじを楽しもう♪

>>>時計つきチェストやぬいぐるみなど可愛い景品ラインナップをすべて見る(写真20点)

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved