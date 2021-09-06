Webアニメ「がんばれ同期ちゃん」の配信情報が発表された。9月20日よりABEMAで配信される。

「がんばれ同期ちゃん」の原作は、イラストレーター・マンガ家として活躍するよむが自らのTwitterアカウントなどで発表している同名のイラスト・マンガシリーズ。よむの同人サークル・よむ書店によるフルカラーの同人誌も刊行されている。アニメの配信情報の発表に併せて、キャスト・スタッフ情報とキービジュアルが公開された。同期ちゃん役を稗田寧々、後輩ちゃん役を上坂すみれ、先輩さん役を瀬戸麻沙美、同期くん役を榎木淳弥が担当。監督を古賀一臣、シリーズ構成を中村能子、キャラクターデザインを森川侑紀が務め、AtelierPontdarcが作品を制作する。またキービジュアルには同期ちゃん、後輩ちゃん、先輩さんが思い思いのポーズで描かれた。

Webアニメ「がんばれ同期ちゃん」

ABEMA：2021年9月20日（月・祝）より毎週月曜日7:00～配信

スタッフ

監督：古賀一臣

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：森川侑紀

音響監督：納谷僚介

スタジオ：AtelierPontdarc

キャスト

同期ちゃん：稗田寧々

後輩ちゃん：上坂すみれ

先輩さん：瀬戸麻沙美

同期くん：榎木淳弥

(c)よむ/同期ちゃん