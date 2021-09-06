LINK・宵野コタロー原作によるTVアニメ「終末のハーレム」の放送開始日が10月8日に決定。AT-Xで21時30分より、TOKYO MXで25時5分より、BSフジで27時1分より放送される。併せてオンライン先行上映会の実施も発表された。

「終末のハーレム」はウイルスにより99.9％の男性が死滅した世界を舞台に、人類滅亡を防ぐため女性との子作りを要求された青年たちを描くエロティックサスペンス。オンライン先行上映会は9月25日17時よりアニメの公式YouTubeチャンネルおよび公式Twitterで生配信され、本編に加え水原怜人役の市川太一、周防美来役の白石晴香、石動寧々子役の石上静香、神谷花蓮役の竹達彩奈によるトークが楽しめる。トークパートのみ開催翌日の9月26日17時から10月8日24時まで、アーカイブ配信も行われる予定だ。なお15秒の「終末のハーレム」番宣CMも公開された。

TVアニメ「終末のハーレム」

TOKYO MX：2021年10月8日（金）より毎週金曜日25:05～

BSフジ：2021年10月8日（金）より毎週金曜日27:01～

AT-X：2021年10月8日（金）より毎週金曜日21:30～

スタッフ

原作：LINK・宵野コタロー（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：信田ユウ

シリーズ構成：高橋龍也

キャラクターデザイン：小関雅

メインプロップデザイン：コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）

サブ衣装デザイン：小高みちる

美術監督：葛琳（スタジオちゅーりっぷ）

美術設定：藤瀬智康（チップチューン）

色彩設計：松山愛子

撮影監督：三上颯太（チップチューン）

編集：萩原うたこ

音響監督：郷文裕貴

音楽：大川茂伸

アニメーション制作スタジオ：Studio五組×AXsiZ

キャスト

水原怜人：市川太一

周防美来：白石晴香

龍造寺朱音：大地葉

山田翠：山根綺

片桐麗亜：渡部恵子

黒田マリア：小坂井祐莉絵

水原まひる：首藤志奈

火野恭司：江口拓也

石動寧々子：石上静香

北山玲奈：天野聡美

土井翔太：浦和希

神谷花蓮：竹達彩奈

羽生柚希：早瀬莉花

柊春歌：道井悠

一条奈都：愛原ありさ

東堂晶：飯田里穂

黒田・レイン・ちふゆ：高森奈津美

※高橋龍也の高ははしごだかが正式表記。