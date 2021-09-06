TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」の放送情報が発表された。
「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」は10月6日23時からのTOKYO MXを皮切りに、サンテレビ、とちぎテレビ、群馬テレビ、岡山放送、テレビ愛知、北海道文化放送、BS日テレ、信越放送、青森放送、アニマックスで放送。また地上波放送に先がけ、ABEMAアニメチャンネルでは10月6日より毎週水曜22時30分に配信される。
また9月18日と19日に京都・みやこめっせなどで開催される“京まふ”こと「京都国際マンガ・アニメフェア2021」にて、「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」のステージが行われることも決定。キャストによるトークショーが実施されるほか、アニメやゲームに関する新情報も解禁される。
「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」はサイバーエージェントのアニメーションレーベル・CAAnimationと、EXNOAが運営するDMM GAMESが、共同で展開するメディアミックスプロジェクト。栃木県日光市に本拠を置くアイスホッケーチーム・ドリームモンキーズの成長が描かれる。プロジェクトの公式Twitterでは、キャストのサイン入りポストカードやAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施中だ。
TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」
放送情報
TOKYO MX：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日23:00～
サンテレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日24:00～
とちぎテレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:00～
群馬テレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:00～
岡山放送：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:15～
テレビ愛知：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:40～
北海道文化放送：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:40～
BS日テレ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日2:00～
信越放送：2021年10月8日（金）より、毎週金曜日26:55～
青森放送：2021年10月8日（金）より、毎週金曜日25:56～
ANIMAX：2021年10月9日（土）より、毎週土曜日20:00～
配信情報
ABEMA：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日22:30～
※地上波先行、単独最速放送。
スタッフ
原作：プラオレ！メディアミックスパートナーズ（CyberAgent / EXNOA）
原作キャラクターデザイン：Craft Egg
原作衣装デザイン：Craft Egg
製作総指揮・エグゼクティブプロデューサー：落合雅也（CyberAgent / CAAnimation）
エグゼクティブプロデューサー：東條寛（EXNOA）
ゼネラルプロデューサー：田中宏幸（CyberAgent / CAAnimation） 、村上浩一（EXNOA）
プロデューサー：村上貴志（CyberAgent / CAAnimation）、瀧田弘（EXNOA）
監督：安齋剛文
シリーズ構成：待田堂子
アニメーションキャラクターデザイン：田中紀衣
音響監督：藤田亜紀子
アイスホッケー設定考証：H.C.栃木日光アイスバックス
音楽：MONACA、木皿陽平（StrayCats）
アニメーション制作統括：山田良輔（C2C）
アニメーションプロデューサー：早坂一将（C2C）
アニメーション制作：C2C
協力：栃木県、日光市、株式会社下野新聞社、株式会社とちぎテレビ、株式会社エフエム栃木、CRT栃木放送、株式会社新朝プレス
キャスト
水沢愛佳役：増田里紅
清瀬優役：本郷里実
水沢彩佳役：相良茉優
鷺沼梨子役：北守さいか
高木尚実役：汐入あすか
柳田薫子役：森山由梨佳
小野真美：青山吉能
米山千奈：東城日沙子
菊池樹里：青木瑠璃子
浮田志乃：鈴木愛奈
平野るな：松井恵理子
獅子内湊：星ノ谷しずく
藤代もな：高瀬くるみ
久賀セイコ：相羽あいな
飯原有香：伊藤美来
貝原さちえ：後藤彩佐
山中依里：三森すずこ
吉池えま：徳井青空
照屋理央：大関英里
マヤ・ウォーカー：上坂すみれ
(c)2020 プラオレ！メディアミックスパートナーズ