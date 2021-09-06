TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」の放送情報が発表された。

「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」は10月6日23時からのTOKYO MXを皮切りに、サンテレビ、とちぎテレビ、群馬テレビ、岡山放送、テレビ愛知、北海道文化放送、BS日テレ、信越放送、青森放送、アニマックスで放送。また地上波放送に先がけ、ABEMAアニメチャンネルでは10月6日より毎週水曜22時30分に配信される。

また9月18日と19日に京都・みやこめっせなどで開催される“京まふ”こと「京都国際マンガ・アニメフェア2021」にて、「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」のステージが行われることも決定。キャストによるトークショーが実施されるほか、アニメやゲームに関する新情報も解禁される。

「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」はサイバーエージェントのアニメーションレーベル・CAAnimationと、EXNOAが運営するDMM GAMESが、共同で展開するメディアミックスプロジェクト。栃木県日光市に本拠を置くアイスホッケーチーム・ドリームモンキーズの成長が描かれる。プロジェクトの公式Twitterでは、キャストのサイン入りポストカードやAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施中だ。

TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」

放送情報

TOKYO MX：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日23:00～

サンテレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日24:00～

とちぎテレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:00～

群馬テレビ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:00～

岡山放送：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:15～

テレビ愛知：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:40～

北海道文化放送：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日25:40～

BS日テレ：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日2:00～

信越放送：2021年10月8日（金）より、毎週金曜日26:55～

青森放送：2021年10月8日（金）より、毎週金曜日25:56～

ANIMAX：2021年10月9日（土）より、毎週土曜日20:00～

配信情報

ABEMA：2021年10月6日（水）より、毎週水曜日22:30～

※地上波先行、単独最速放送。

スタッフ

原作：プラオレ！メディアミックスパートナーズ（CyberAgent / EXNOA）

原作キャラクターデザイン：Craft Egg

原作衣装デザイン：Craft Egg

製作総指揮・エグゼクティブプロデューサー：落合雅也（CyberAgent / CAAnimation）

エグゼクティブプロデューサー：東條寛（EXNOA）

ゼネラルプロデューサー：田中宏幸（CyberAgent / CAAnimation） 、村上浩一（EXNOA）

プロデューサー：村上貴志（CyberAgent / CAAnimation）、瀧田弘（EXNOA）

監督：安齋剛文

シリーズ構成：待田堂子

アニメーションキャラクターデザイン：田中紀衣

音響監督：藤田亜紀子

アイスホッケー設定考証：H.C.栃木日光アイスバックス

音楽：MONACA、木皿陽平（StrayCats）

アニメーション制作統括：山田良輔（C2C）

アニメーションプロデューサー：早坂一将（C2C）

アニメーション制作：C2C

協力：栃木県、日光市、株式会社下野新聞社、株式会社とちぎテレビ、株式会社エフエム栃木、CRT栃木放送、株式会社新朝プレス

キャスト

水沢愛佳役：増田里紅

清瀬優役：本郷里実

水沢彩佳役：相良茉優

鷺沼梨子役：北守さいか

高木尚実役：汐入あすか

柳田薫子役：森山由梨佳

小野真美：青山吉能



米山千奈：東城日沙子

菊池樹里：青木瑠璃子

浮田志乃：鈴木愛奈

平野るな：松井恵理子

獅子内湊：星ノ谷しずく

藤代もな：高瀬くるみ



久賀セイコ：相羽あいな

飯原有香：伊藤美来

貝原さちえ：後藤彩佐

山中依里：三森すずこ

吉池えま：徳井青空

照屋理央：大関英里

マヤ・ウォーカー：上坂すみれ

(c)2020 プラオレ！メディアミックスパートナーズ