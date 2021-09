明治安田生命J2リーグ第28節が4日と5日に行われた。

京都サンガF.C.は敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。32分に先制を許した京都は後半に2点を奪われ、反撃及ばず0-3で完敗。リーグ戦6試合ぶりの黒星となった。

ジュビロ磐田は松本山雅FCに4-0の大勝を収め、2試合ぶりの勝利で5戦負けなし。8試合ぶりの完封勝利で勝ち点を「59」に伸ばし、1試合未消化の京都をかわして首位に再浮上した。

FC町田ゼルビアはツエーゲン金沢を4-0で下して2連勝。敗れた金沢は9戦未勝利となった。FC琉球はV・ファーレン長崎との上位対決で1-3の敗北を喫し、アルビレックス新潟はギラヴァンツ北九州とスコアレスドローに終わったものの3位に浮上した。

大宮アルディージャは東京ヴェルディとホームで対戦。大宮は11分に河田篤秀が先制点を挙げると、38分に奥抜侃志がこぼれ球を押し込みリードを広げる。大宮は後半に1点を返されたものの、逃げ切りに成功し、今季初の連勝で降格圏を脱出した。一方、東京Vは堀孝史暫定監督の初陣を勝利で飾れず、8戦未勝利となった。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼9月4日(土)

ブラウブリッツ秋田 1-0 ザスパクサツ群馬

SC相模原 1-0 ジェフユナイテッド千葉

ヴァンフォーレ甲府 3-0 京都サンガF.C.

松本山雅FC 0-4 ジュビロ磐田

アルビレックス新潟 0-0 ギラヴァンツ北九州

モンテディオ山形 0-1 水戸ホーリーホック

ツエーゲン金沢 0-4 FC町田ゼルビア

V・ファーレン長崎 3-1 FC琉球

▼9月5日(日)

栃木SC 3-2 レノファ山口FC

ファジアーノ岡山 0-0 愛媛FC

大宮アルディージャ 2-1 東京ヴェルディ

■順位表

1位 磐田(勝ち点59/得失点差+19)

2位 京都(勝ち点57/得失点差+21)※1試合未消化

3位 新潟(勝ち点51/得失点差+21)

4位 琉球(勝ち点51/得失点差+15)

5位 町田(勝ち点48/得失点差+19)

6位 甲府(勝ち点48/得失点差+15)

7位 長崎(勝ち点47/得失点差+6)※1試合未消化

8位 山形(勝ち点46/得失点差+12)※1試合未消化

9位 水戸(勝ち点40/得失点差+10)

10位 千葉(勝ち点37/得失点差+1)

11位 東京V(勝ち点37/得失点差-7)

12位 岡山(勝ち点35/得失点差-1)

13位 秋田(勝ち点34/得失点差-4)

14位 栃木(勝ち点29/得失点差-8)

15位 山口(勝ち点29/得失点差-11)※1試合未消化

16位 群馬(勝ち点29/得失点差-12)

17位 金沢(勝ち点27/得失点差-12)※1試合未消化

18位 大宮(勝ち点26/得失点差-5)

19位 北九州(勝ち点25/得失点差-18)

22位 愛媛(勝ち点25/得失点差-19)

21位 松本(勝ち点25/得失点差-25)※1試合未消化

22位 相模原(勝ち点24/得失点差-17)

■今後の対戦カード

▼9月7日(火)

19:00 松本 vs 京都(第25節延期分)

▼9月11日(土)

18:00 水戸 vs 秋田

18:00 千葉 vs 磐田

18:00 東京V vs 松本

18:00 新潟 vs 山形

18:30 京都 vs 琉球

19:00 岡山 vs 栃木

19:00 山口 vs 町田

19:00 北九州 vs 金沢

19:00 長崎 vs 相模原

▼9月12日(日)

18:00 群馬 vs 甲府

19:00 愛媛 vs 大宮

▼9月14日(火)

19:00 長崎 vs 山形(第25節延期分)

19:00 山口 vs 金沢(第25節延期分)