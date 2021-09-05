TVアニメ「ヴィジュアルプリズン」の情報を届ける特番「ヴィジュアルプリズン Power Push!!」第4回のゲストとして、ゴールデンボンバー・歌広場淳の出演が決定。9月12日20時30分よりABEMAアニメチャンネルで配信される。

10月8日放送開始のオリジナルアニメ「ヴィジュアルプリズン」。同作では、年に一度開催されるヴァンパイアの宴“ヴィジュアルプリズン”のため現代の東京・ハラジュクに集った、音楽を愛するヴァンパイアたちを描く。特番第4回には歌広場のほか、作中ユニット・O★Zのメンバーである結希アンジュ役の千葉翔也、ギルティア・ブリオン役の古川慎、イヴ・ルイーズ役の七海ひろき、ロビン・ラフィット役の堀江瞬、LOS†EDENのメンバーであるサガ・ラトゥール役の江口拓也、ミスト・フレーヴ役の島崎信長、ヴーヴ・エリザベス役の永塚拓馬、ジャック・ムートン役の矢野奨吾が出演。MCはアメリカザリガニの柳原哲也が担当する。「ヴィジュアルプリズン」の見どころはもちろん、ポージング勝負やMCパフォーマンスといった、美的センスがお題のユニット対抗3番勝負が行われる。

なおABEMAでは番組放送を記念して、「作品オリジナルマフラータオル」が抽選で3人に当たるプレゼントキャンペーンを開催。ABEMAの公式Twitterアカウント（@ABEMA）、およびABEMAアニメ公式Twitterアカウント（@Anime_ABEMA）をフォローし、ABEMAのTwitter連携機能を使ってコメントを投稿しよう。

「ヴィジュアルプリズン Power Push!!」第4回

配信：ABEMA アニメチャンネル

日時：2021年9月12日（日）20:30～

出演：千葉翔也、古川慎、七海ひろき、堀江瞬、江口拓也、島崎信長、永塚拓馬、矢野奨吾

ゲスト：歌広場淳

オリジナルTVアニメ「ヴィジュアルプリズン」

放送情報

TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2021年10月8日（金）より毎週金曜日24:00～

ABCテレビ、メ～テレ：2021年10月9日（土）より毎週土曜日26:30～

WOWOW：2021年10月13日（水）より毎週水曜日24:30～ ※第1話は無料放送。

スタッフ

原作：上松範康／Afredes

総監督：古田丈司

監督：田中智也

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクター原案：片桐いくみ

キャラクターデザイン：芝美奈子

サブキャラクターデザイン：山口仁七、矢向宏志、横山穂乃花

総作画監督：矢向宏志、山口仁七、川崎玲奈

プロップデザイン：木藤貴之

美術監修：加藤浩

美術監督：坂上裕文

美術設定：加藤浩、前田みつき

色彩設計：ホカリカナコ、森田真由

CG監督：雲藤隆太

撮影監督：鈴木彬人

編集：西村英一

音響監督：本山哲

音楽：Elements Garden

制作：A-1 Pictures

製作：Project VP

キャスト

結希アンジュ：千葉翔也

ギルティア・ブリオン：古川慎

イヴ・ルイーズ：七海ひろき

ロビン・ラフィット：堀江瞬

サガ・ラトゥール：江口拓也

ミスト・フレーヴ：島崎信長

ヴーヴ・エリザベス：永塚拓馬

ジャック・ムートン：矢野奨吾

ディミトリ・ロマネ：増田俊樹

ハイド・ジャイエ：蒼井翔太

※川崎玲奈と島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。