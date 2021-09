古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のグッズを展開するフェアが、9月17日から10月3日にかけてキデイランド8店舗で開催される。

「『ハイキュー!! TO THE TOP』After Schoolフェア in キデイランド」では、“放課後”をテーマにした日向翔陽・影山飛雄・月島蛍・黒尾鉄朗・孤爪研磨・灰羽リエーフ・木兎光太郎・赤葦京治・宮侑・宮治の描き下ろしイラストを使用したグッズを多数販売。タオルやTシャツ、アクリルスタンド、マスキングテープ、トレーディングタイプの缶バッジやステッカーといったアイテムのほか、各高校の校章がデザインされた「アクリルヘアクリップ」「スクールショルダーバッグ」「ミニスクールバッグ風キーホルダー」などが揃えられた。

さらに対象商品を税込1000円以上購入した人には、オリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼント。なお初日9月17日から20日までの4日間の入場は事前予約制で、Webサイト・LivePocketからの申し込みが必要となる。予約受付は9月4日12時にスタート。詳細はキデイランドの公式サイトで確認しよう。

「『ハイキュー!! TO THE TOP』After Schoolフェア in キデイランド」

開催期間:2021年9月17日(金)~10月3日(日)

実施店舗:東京都 キデイランド原宿店 / 神奈川県 キデイランドららぽーと湘南平塚店 / 愛知県 キデイランド上小田井店 / 大阪府 キデイランド大阪梅田店、キデイランドららぽーとEXPOCITY店 / 京都府 キデイランド京都四条河原町店 / 兵庫県 ピオレ姫路店 / 福岡県 福岡パルコ店

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS