◆ 特徴をとらえた巧な似顔絵

西武のファンとしても知られるピアニストの清塚信也さんが4日、同日の楽天戦でプロ野球史上54人目となる通算2000安打を達成した西武・栗山巧選手の偉業達成を自身のSNSを通じて祝福した。

意外だったのが、その祝福方法。今夏にはライオンズのビクトリーエンブレム『WE ARE ONE』のオリジナルテーマ曲を作成して話題にもなったピアニストだが、この日はインスタグラムやツイッターに栗山の似顔絵を掲載。「2000本安打、誠におめでとうございます。ピアノが近くにないので、思わず描いてしまいました。笑」との一文を加え、まさかの似顔絵で祝福した。

インスタグラムではさらに「炭谷選手→中村選手の花束リレーは、マンガ原作の映画ですか…?かっこよすぎ」と続け、2000安打達成時に、栗山を慕っていた元楽天の炭谷銀仁朗と、同期の中村剛也から花束を受け取った場面について言及。レオ党としての率直な思いも垣間見せた。

キリッとした眉毛など、特徴を巧に捉えた似顔絵に、ファンからも「うますぎる………」「絵もお上手」「ちょっと似てる!(笑)」といったコメントが寄せられていた。

【画像】清塚画伯の“巧”な似顔絵

