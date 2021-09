LiSA ニューシングル『HADASHi NO STEP』解説「田淵先輩に全曲参加してもらっています！」

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月8日リリースのニューシングル『HADASHi NO STEP』の収録曲を解説し、カップリング曲の「rapid lady ハレーション」、「た、い、せ、つ Pile up」を初オンエアしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月1日(水)放送分)LiSA:9月8日に、ニューシングル『HADASHi NO STEP』をリリースします。なんと!いつもお世話になっているUNISON SQUARE GARDENの田淵(智也)先輩に、全曲参加してもらっています!!(作詞:LiSA 作曲:田淵智也 編曲:島田昌典)LiSA:これはドラマ「プロミス・シンデレラ」の主題歌にもなっているんですけど、毎回流れ方が違うんです。この間の回では、途中のサビ前で1回止まったの! 「え、これどこからサビ流れるんだろう?」って思ったら、「あー!」って(笑)。ネタバレになるから何にも言えないんだけど、見た人はこの「はっ!!」って感覚を、きっとわかっていただけると思います。この「HADASHi NO STEP」は、田淵先輩にお願いしたいなと思って作りました。で、「HADASHi NO STEP」ができたときに「せっかくなら、3曲とも先輩と一緒に作りたいな」という気持ちを素直に田淵先輩に伝えて、「こんなのやりたいです!」「あんなのやりたいです!」って出したら「よしよし任せろ」みたいな。「先輩さすがです!」ってついて行った感覚というか(笑)。先輩とまた物作りができるというか音楽を届けられるのが、すごく嬉しいなーと思いながら3曲とも作っていただきました!(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太)LiSA:「rapid life シンドローム」という楽曲もあるんですけど、そこからつながる「rapid lady ハレーション」ですね。この曲は今の自分たち、今の私たちにとってすごく大切な曲です。そして先輩からの教えとして、私的には(2018年にリリースしたベストアルバム)『LiSA BEST -Day-』『LiSA BEST -Way-』の時に感じていたアンセム感というか……自分たちが進んでいかなくちゃいけない道とか気持ちっていうのを、すごく先輩が表してくれているなと思っています。そして、堀江晶太くんのバキバキのアレンジがありますから、みなさん期待しかしないでください!(「rapid lady ハレーション」初オンエア後)もうね、聴いた瞬間に「田淵先輩きたー!」って感じするでしょ? その後どんどんフレーズが増えていくことによって、「晶太くんきたー!」って感じするでしょ? で、私が入ってきた瞬間に「LiSAきたー!」って感じするでしょ?! いや〜、私これ待ってたのよ(笑)。そして2番にいくにつれて、田淵先輩と晶太くんのドSっぷりが増して本当休むところないから! みなさん、覚悟しといてください!(作詞:田淵智也、LiSA 作曲:田淵智也 編曲:tofubeats)LiSA:曲自体は……「rapid lady ハレーション」も「た、い、せ、つ Pile up」も、田淵先輩からすごく前にいただいていて、いつかこの曲を形にしたいなーって思っていました。この「た、い、せ、つ Pile up」は元々すごく遊び心の効いた楽曲で、田淵先輩と3曲やるんだったら、先輩と一緒にワクワクしながらやりたいなと思って。先輩に「誰か一緒にやりたい方いらっしゃいませんか?」って聞いたら、「え、そんな贅沢言っていいんだったらtofubeatsさんにお願いしたい」ということで。2人ですごくワクワクしながらtofubeatsさんにお話させていただきました。tofubeatsさんからは「どうしたらいいでしょう?」ってすごく気にかけてもらって、私と田淵先輩は「え! tofubeatsさんにお願いできるんですか?! 思いっきりやってください!」とお願いしました。なのでこちらもすごく新鮮で、すごく楽しい楽曲になっています!(「た、い、せ、つ Pile up」初オンエア後)いや〜、「田淵先輩遊んだな〜」って感じでしょ?(笑)。いやでも、どこも聞き逃すところがないんですよ! どこをとっても田淵先輩だし、どこをとってもtofubeatsさんだし、「なんかすごいコラボレーション来ましたね」って感じてもらえると思うので、ぜひフルで楽しんでほしいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/