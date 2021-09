CAR LOVERにおススメしたい、知的好奇心を満足させる5冊の本

マニアックで幅広い、車・バイクの書籍を扱う代官山蔦屋書店 クルマ・バイクコーナー。今月も自動車関連の新刊が続々と入荷している。今回はその中でも特に注目の5冊を紹介したい。

Corvette: Chevrolet's Supercar

シボレー・コルベットの魅力は、発売から約70年が経過した今もなお、衰えることを知らない。コルベットは、ゼネラルモーターズの公式ライセンスを得て製作されたスーパーカーだ。本書では、1953年のハーレー・アールによる初代モデルから最新の8代目まではもちろん、全てのプロダクションモデルや特別仕様車、伝説的なレース仕様コルベットに至るまで、アメリカで最も長く生産され続けている名車の歴史と進化の軌跡を、GMのアーカイブから集められた数百枚もの貴重な未公開写真によって紹介している。著者のレフィングウェル氏によって、歴史、レース、当時の広告、ビル・ミッチェル氏などの主要なデザイナー、ゾラ・アーカス=ダントフ氏についての言及などのコルベットのあらゆる側面が余すことなく分析されている本書は、コルベット愛好家必携の一冊。

Men's Manual #01

革新的なカーカルチャー誌「ramp」を創刊したミヒャエル・ケクリッツは、「rampstyle」で男性向けのライフスタイル出版に新たな基準を打ち立てた。創刊以来、数々の賞を受賞してきたこの雑誌は、スタイルを満載し、スタイルを確立する雑誌として国際的な評価を得ている。『Men's Manual』は、「rampstyle」が20号目を迎えるにあたり、特集や画像、インフォグラフィックやイラスト、役に立つ知識、そして豊富な名言やガジェットなど、ベスト・オブ・リミックスを読者にお届けする。

BMW M3 M4 The complete history of these Ultimate Driving Machines

グラハム・ロブソンによるBMW M3、M4の書籍の最新版。2021年までのBMW M3とM4の歴史を網羅しており、モデルのスペックやレースでの活躍が、カラー写真と詳細なカット図をふんだんに用いて記録されている。この新版では、世界中のレースやラリーでの成功を含むM3の歴史のあらゆる側面を、各世代のモデルの仕様に基づいて説明。本書では、前号に引き続き新型M4を含む2013年から2021年までに生産されたすべてのモデルの詳細を掲載し、現在に至るまでのストーリーを紹介している。1980年代に開発されたBMW M3は、世界で最も優れたレーシング・サルーン・カーとなることを目指していた。豊富なカラー写真と細部まで描き込まれた機械装置のカット図で構成されている本書は、すべてのBMW M3およびM4の愛好家にとって必携の書だ。

LANCIA FULVIA Berlina, Coupe e Sport

1960年代のイタリアと共に変化し続けた車のひとつであるフルヴィア。1963年に発表されたベルリーナから、2年後に発表されたクーペに至るまで、ランチアが大量生産と家族向けに設計した最初のスポーツカーだった一方で、ラリーにおける活躍も知られており、1972年にはWRCチャンピオンカーとなった。また、1965年にザガートがデザインした前衛的なアルミニウム製2シーターボディスポルトなど、スタイルアイコンとしての役割も果たしている。本書では、緻密なテキスト、初公開のものも含む貴重な画像の数々、豊富な写真ガイド、モデルごとの詳細なスペック情報などを通して、フルビアの様々なモデルの全歴史を辿ることができる。

Cars&Curves Vol.2 自動車とカーブス第2弾 - ポルシェブランドとの10年

カーブス10年、ポルシェ名車たちとのランデブー大地を縫う「道」をひたすら追い続け、見る者に爽やかな妄想ドライビングを楽しませる写真集CURVES(カーブス)に、ポルシェとのドライブをテーマにした特別編の第2弾が登場。レースカー含む歴代モデル達を峠道やサーキットに持ち出し、今回もスタイル眺めながらの風光明媚なドライブを満喫できる。コロラド州ロッキー山脈、針葉樹林帯を抜ける356PreAとの穏やかなドライブから難所で知られた重要物流ルート、スイス・ゴッタルド峠を超える歴代スピードスター達とのランデブーラン。いにしえの550スパイダーと再現する、ポルシェ一族が開発テストに使用したアルペンルート最高峰のハイスピードツーリングなど計26ツアー。登場する車両も最新ロードカーや人気のレースカーはもちろん、マックイーンが使用した908やデザイナーカスタムの964、ポリスカーなど70台以上と一筋縄ではいかない。ユニークなコンセプトで独走する書籍シリーズの、10年間のリアリティを詰め込んだ風の匂いまで感じそうな一冊。

