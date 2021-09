Hey! Say! JUMPで“一番子どもになる瞬間が多いメンバー”は？ 八乙女光＆薮宏太が“知られざる一面”を明かす

お笑いコンビ・麒麟の川島明がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「SUBARU Wonderful Journey 土曜日のエウレカ」。「あなたの心を、ここではないどこかへ」をテーマに、ゲストの「ココロが動く(=エウレカ)思い入れのある場所」へと案内していきます。8月28日(土)の放送は、Hey! Say! JUMPから八乙女光さんと薮宏太さんがゲスト出演。8月25日(水)に、記念すべき通算30枚目のシングル「群青ランナウェイ」をリリースしたHey! Say! JUMPのおふたりが、お互いの“意外な素顔”について語りました。おふたりはジャニーズJr.内のユニットYa-Ya-yahでご活躍された後、2007年にHey! Say! JUMPのメンバーに選出され、同年にシングル「Ultra Music Power」でCDデビュー。デビュー翌月には「Hey! Say! JUMPデビュー&ファーストコンサート いきなり! in東京ドーム」を開催。東京ドームでのグループ史上最年少公演記録(平均15.2歳)を樹立しました。2009年には、史上初の横浜アリーナ7日間連続公演を開催するなど、数々の記録を打ち立てます。そんな八乙女光さんと薮宏太さんは長年活動を共にし、ファンの間では“やぶひか”の愛称で親しまれています。川島:おふたりは、“やぶひか”と呼ばれる名コンビです。お互いの“意外な素顔”を聞きたいです。八乙女くんから見た、薮くんのあまり知られていない部分は?八乙女:ファンの方は知っていると思うのですが(メンバーのなかで)一番子どもになる瞬間があるんですよ。今話している感じだと、お兄ちゃんみたいじゃないですか?川島:頼りがいがありそうですよね。八乙女:でも、一番子どもになる瞬間が多いです。しょうもない下ネタをずっとしゃべっていて、年下の子たちがずっとツッコミを入れ続けている時間が、楽屋でたまにありますね(笑)。川島:(笑)。それは周りに甘えているんですか?薮:昔は「しっかりしなきゃ」って思いがあって、叱ったりもしたんですよ。だけど、みんなが大人になってからは「もう大丈夫だろう」と思って。それからは砕けた態度で接するようになりましたね。川島:今まで我慢していたから、今度は介護をしてくれと(笑)。薮:「もういいや」と思ってからは、(光が言うように)小学生のような感じですね(笑)。川島:ほんまに家族みたいな感じですね! それだけ周りに心を許しているってことなんですね。薮くんから見た八乙女くんはどうですか? 意外な一面を知りたいです。薮:マイペースですね。バラエティ番組だと、けっこう明るいイメージがあるじゃないですか? でも楽屋では、8人いるメンバーのなかで一番静かなんじゃないかな。川島:ええっ!? それはちょっと意外。薮:物静かなんですよ。ずっと黙ってイヤホンをしたままYouTubeを観ているか、寝ているか。川島:楽屋ではスイッチが入らない感じ?八乙女:入らないというか、みんなの話すスピードがすごく速いんですよ。薮:テンポがね(笑)。八乙女:話すテンポが思っている以上に大学生っぽいというか。漫画の話になったかと思ったら、もう次の話題になっているんですよ。以前は、話題に入りにいったこともあったんですよ。そうすると「今その話? さっきしたじゃん」みたいな空気になって。みんなの会話のスピードについていけないんですよ(笑)。それで、「もう静かにしておいたほうがいいかな……」っていう感じになりました(笑)。薮:そっと寝るよね(笑)。八乙女:寝るっていうより(目をつむりながら)みんなの会話を聴いて、穏やかにニコニコしています。薮:それで、スタッフさんから「5分前です」って言われたら、僕がそっと起こす係です。川島:ほんまに熟年夫婦みたい(笑)。楽屋だと穏やかに過ごしているんやね。1人になっているわけでもない。八乙女:そうなんですよ。薮:明るくてボケをかますイメージがありますけど、すごく物静かで温和な人間です。9月4日(土)のお客様は、お笑い芸人・もう中学生さんです。お楽しみに!<番組概要>番組名:SUBARU Wonderful Journey ~土曜日のエウレカ~放送日時:毎週土曜 17:00~17:55放送出演者:川島明(麒麟)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/wonderfuljourney/