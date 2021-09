木村拓哉 ドラマ「若者のすべて」挿入歌秘話…「当時のプロデューサーにゴリ押しして…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月29日(日)の放送では、リスナーからのリクエストに応え「映画サウンドトラック特集」第2弾をお届けしました。番組の前半では、クエンティン・タランティーノ監督の映画「パルプ・フィクション」(1994年)のサントラから、ディック・デイル&ヒズ・デルトーンズの「Misirlou」、映画「プリティ・ウーマン」(1990年)のサントラからロイ・オービソンの「Oh, Pretty Woman」を紹介した木村。3曲目にオンエアしたのは、フランシス・フォード・コッポラ監督の映画「アウトサイダー」(1983年)の主題歌、スティーヴィー・ワンダーの「Stay Gold」です。作品のあらすじを語った後、あらためて本作について「本当に全部のシーンを覚えているぐらい観ているんですけど、それぐらい好き。僕の教科書的な作品でした。ファッションにしてもそうですよね」としみじみ。それほど大好きな映画とあって、こんなエピソードも。萩原聖人さんとダブル主演をつとめたドラマ「若者のすべて」(フジテレビ系)に出演したときのことを振り返り、内容的に映画「アウトサイダー」と少し近い部分があると感じたと言い、「当時プロデューサーだった亀山千広さんに、『挿入歌として「Stay Gold」っていう曲はダメですかね?』ってゴリ押しして、『拓哉がそこまでしつこく言うんだったら、わかったよ。流せばいいんだろ』みたいな感じで流してくれました(笑)」と裏話を披露。高校生のときに観た「アウトサイダー」でマット・ディロンを知り、感化された木村。「その後はしばらくマット・ディロンを追いかけるかのように映画を観ていましたね」と懐かしそうに語ります。また、本作には若かりし頃のトム・クルーズも出演しており、「(劇中では)“少年A”みたいな感じですよ。騒ぎ屋。そういうポジションでキャスティングされていたんですけど、びっくりですよ。まだ観てないという方は、ぜひ!」とおすすめしました。映画「アウトサイダー」にも出演していたトム・クルーズの出世作と言えば「トップガン」(1986年)。本作でメガホンを取ったトニー・スコット監督と、映画「デイズ・オブ・サンダー」(1990年)で再びタッグを組んだトム。「ストックカーレースの世界を舞台に、レースシーン満載にお届けする作品なんですけど」と内容に触れつつ、「後にトム・クルーズさんと結婚するニコール・キッドマンとの初共演作でもあります」と紹介。番組前半で映画「プリティ・ウーマン」を紹介した際に「最強」とべた褒めしていたジュリア・ロバーツに続き、「『デイズ・オブ・サンダー』のときのニコール・キッドマンも最強です。もうね……ヤバいっす! ビックリするのが、ニコール・キッドマンは当時23歳ですからね。“23歳であんなヤバい人いるんだ!”っていう(笑)」と力説し、最後は映画「デイズ・オブ・サンダー」のサントラから、ガンズ・アンド・ローゼズの「Knockin' On Heaven's Door」をオンエアしました。次回9月5日(日)の放送は、モデルで女優の中村アンさんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/